Svinja prvo kreće da škljoca zubima, pa kreće u napad: Veterinar otkriva kako da se spasite od napada ako ova životinja podivlja

Čačak – Vest da su svinje u nekoliko navrata krvoločno napale ljude u Srbiji, obišla je region. Desanka Uskoković iz sela Caganje podno Kablara kaže da je čula kako svinje mogu biti agresivne, ali da je ujede ova životnja na svu sreću nije doživela.

Svinje su najagresivnije kad se prase. Kao i svaka ženka ima taj majčinski instikt i brani svoju mladunčad. Neke su manje, neke više agresivne prilikom prašenja. Ja nisam imala sa ovim životinjama tako loše iskustvo, kaže Desanka.

Veterinar, specijalista za bolesti svinja i mikrobiolog dr Mirko Raketić kaže da svinje generalno nisu agresivne životinje ali da u određenim periodima svoga proizvodnog ciklusa znaju biti agresivne, te se mora biti oprezno u radu sa njima.

– Svinje, odnosno krmače su najagresivnije u vremenu prašenja, jer brane svoje leglo. Svinja je životinja koja živi u čoporu u kome se zna hijerarhija, tako da čovek mora biti oprezan kada se umeša u to. Ako hvatate jednu jedniku iz velike grupe one se brane i sigurno će vas napasti. Tako da u tim manipulacijama koje se rade sa svinjama, svi ljudi uključeni u to moraju biti oprezni”, kazao je Raketić za RINU.

Raketić dodaje da je vreme kada se svinje nalaze u periodu parenja takođe rizično, te da može doći do napada na čoveka.

– Svinja može da bude vrlo agresivna i da nanese vrlo ozbiljne povrede, a da ne pričamo o povredama mehaničke prirode, jer je to velika životinja i svaki postupak sa njima nosi određeni rizik od povređivanja”, rekao je Raketić.

Prema njegovim rečima, u intezivnom procesu gajenja svinja, pri samom prašenju, krmače se drže u uklještenjima, što ljudima koji sa njima rade daje određenu sigurnost i da je tada najbezbednije samu životinju vezati i fiksirati kako bi se predupredile neželjene situacije.

Raketić ističe da je, prema određenim ponašanjima moguće prepoznati da li će svinja odreagovati agresivno na prisustvo čoveka.

– Svinja prvo krene jako zubima da škljoca i to je prvi znak da će ona pokušati da vas napadne. Uvek je preporuka da kada ulazite u prostor sa životinjom za koje se pretpostavlja da mogu biti agresivne, ukoliko nemate fiksatore, da imate nešto ispred sebe, neki predmet koji će vas zaštititi, jer ona prvo ujeda za noge. Može da nanese vrlo teške povrede, naročito starije životinje koje imaju velike zube. Mogu naneti i povrede koje će dovesti do smrtnog ishoda, jer napadaju noge, tu su važni krvni sudovi, može povrediti femoralnu arteriju i čovek može brzo da iskrvari”, zaključio je dr Raketić.

(Pančevac/RINA)

