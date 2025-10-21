Nafta i zlato u padu, evro slabiji prema dolaru

BEOGRAD -Evropski berzanski indeksi su danas neujednačeni, cene nafte su padu, dok su u fokusu investitora najnoviji podaci o poslovanju velikih kompanija i banaka kao što su Loreal i Unikredit.

Akcije evropskih kompanija iz odbrambene industrije bile su među onima koje su snažno porasle u ponedeljak, pri čemu je nemački Tisenkrup porastao za skoro 7,9 odsto do kraja trgovanja nakon izdvajanja firme za proizvodnju ratnih brodova TKMS koja je samostalno izašla na Frankfurtsku berzu, prenosi CNBC.

Investitori će ove nedelje pratiti podatke o zaradi velikih evropskih kompanija kao što su SAP, Hajneken, Sanofi, Kering, Roš i Unilever.

Indeks Frankfurtske berze DAX je danas u 9.30 sati pao za 0,03 odsto na 24.294,87 poena, francuski CAC 40 je porastao za 0,06 odsto na 8.210,35 poena, britanski FTSE 100 za 0,33 odsto na 9.436,35 poena, dok je moskovski MOEX pao za 1,37 odsto na 2.706,28 poena.

Vrednost američkog berzanskog indeksa Dow Jones je pred današnje otvaranje berzi porasla za 1,12 odsto na 46.706,58 poena, vrednost indeksa S&P 500 za 1,07 odsto na 6.735,13 poena, a vrednost indeksa Nasdaq za 1,37 odsto na 22.990,54 poena.

Evropski fjučersi gasa za novembar su se danas na otvaranju berze TTF prodavali po ceni od 31,6 evra za megavat-sat.

Prema aktuelnim podacima sa berzi, cena sirove nafte je pala na 56,772 dolara, a cena nafte Brent na 60,782 dolara.

Cena zlata je pala na 4.331,04 dolara za uncu, a cena pšenice na 5,0370 dolara za bušel (bušel iznosi 27,216 kg).

Vrednost evra u odnosu na dolar na valutnoj berzi Forex iznosi 1,16243 dolara, što je za 0,15 odsto manje nego na početku trgovine.

(Pančevac)

