Penzionerske kartice u Pančevu: Od samoposluge do pozorišta

Kada stižu penzije, znaju svi. Jedan razlog je što tada stiže pomoć „gladnima” i od „baka” i „deka”, ali i od „mama” i „tata”. I dok ovo izaziva radost kod dece i unuka, malo više ili manje mlađi će se nervirati zbog prepunih autobusa i redova na kasama supermarketa. Ali nije fer ljutiti se na penzionere koji imaju prosečnu penziju od oko 51.000 dinara jer razmislite kako biste vi željno čekali narednu isplatu da živite od tog novca. Pored toga, gužve nisu samo zbog opsedanja banaka, nego i zbog popusta koji uz penzionerske kartice važe uglavnom samo tog dana kada je isplata ili možda još sutradan.

Od oko pedesetak firmi koje u Pančevu imaju sedište ili ispostavu sa popustima uz penzionerske kartice najviše je supermarketa. Popusti su od 10 do 15 odsto. Pored toga što se ne mogu zbrajati, pa treba da povedete računa da nećete dobiti dodatni popust na robu koja je već na akciji, budite matematičar pa, na primer, u prodavnicama „Idea” izračunajte da li biste možda bolje prošli uz „Super karticu” jer se popusti sa obe kartice takođe ne sabiraju. Što se tiče Pančeva, sveže meso na popustu možete dobiti samo u jednoj mesari. „Dis” neće umanjiti cenu ni za sveže voće i povrće, a ni kod koga se ne umanjuju cene ni za duvanske proizvode, dopune za mobilne telefone, novine… Razlog je što za ovu robu jednostavno ne može da postoji popust. Ali zato su u „Disu” cene za penzionere niže tokom četiri dana, u „Univereksportu” akcija traje samo dva dana, dok je „Aman” rekorder sa šest dana popusta. „Maksi” i „Tempo” spadaju u one s većim popustom, ali obratite pažnju na to da kod njih nisu izuzeti proizvodi na koje ne možete dobiti popust, nego su izuzeti ili, u prevodu, označeni proizvodi na koje možete dobiti popust. Jedina mesara koja po spisku PIO fonda penzionerima daje umanjenje cene jeste „Matijević”, a gotov obrok vas može manje koštati tokom celog meseca uz „Foody”.

Supermarketi:

– „Merkator” i „Idea”: Od 7. maja u svim prodavnicama „Merkator” i „Idea organik” važi novi popust od 12% na određene proizvode. A u svim prodavnicama „Idea” i „Idea organik” važi popust od 15% u trajanju od dva do tri dana kada se isplaćuju penzije oko 10. u mesecu i oko 23. u mesecu. Popust važi za jednu kupovinu, ne važi za svu robu na popustu i ne dodaje se na sniženja uz „Super karticu”, ne primenjuje se ni na akciznu robu, kao ni na artikle s konačnom cenom, a ne važi ni za sveže meso, duvanske proizvode, dnevne novine i časopise, tehniku i male kućne aparate.

– „Univereksport” 10. i 25. u mesecu daje popust od 15% na svu robu osim na artikle na akciji i s konačnom cenom, kao i na sveže meso i na sve proizvode na koje ne može da se primeni popust, kao što su duvan, elektronske dopune, novine….

– „Dis” svakog 10, 11, 25. i 26. u mesecu daje popust od 10% na svu robu osim na sveže meso, svežu ribu, sveže voće i povrće, ulje, šećer, brašno, hleb tip-500 od 500 grama, cigarete, novine, dopune za mobilne telefone i artikle koji su već na sniženju.

– „Aman” ima 9, 10, 11, 23, 24. i 25. u mesecu popust od 10% na sve artikle koji nisu obeleženi.

– „Maksi” i „Tempo” daju popust od 15%, ali samo na određene artikle, dva dana u toku nedelje isplate penzija i po jedan dan u trećoj i četvrtoj nedelji meseca.

– Mesara „Matijević” daje popust od 2% na sveže meso i 5% na prerađevine i drugu robu.

– „Foody” ima popust od 10% na kuvani obrok iz dnevnog jelovnika.

Apoteke i zdravstvene ustanove:

Pored velikih lanaca supermarketa, penzionerske kartice u najvećem broju slučajeva doneće popust u apotekama. Ali ovde je slika šarolika. Oni „najveći” daju niže cene samo za svoje proizvode i marke. Penzionerske kartice doneće popust i za slušne aparate „Prizme”, kod firmi „Neuroth” i „Audiovox”, a što se tiče naočara, tu su Optika „Zoki” i „Sani optik”. Jedina stomatološka ordinacija koja ima poseban popust za penzionere je ordinacija „Jovičić”, dok se laboratorijske analize mogu uraditi po nižoj ceni u laboratoriji „Biomedika”.

– Apoteke „Dr. Max” daju 20% popusta na sve proizvode marke „Dr. Max” i na preparate svoje galenske laboratorije.

– Apoteke „Benu” daju 15% popusta na proizvode iz sopstvenog asortimana, uključujući i proizvode iz svoje galenske laboratorije, kao i na robnu marku „Livsane” uz uslov da artikli već nisu na akciji.

– Apoteka „Lazarov” ima popust od 10% na lekove koji nisu na popustu, zatim na naočare i preparate za oči, obuću, uloške za inkontinenciju i „Mg 300 direkt”, a 20% na probiotik „Dubiotik” i „Aehaktiv” za zglobove, kao i 50% na probiotik „Esenbak”.

– APP „Miralek” primenjuje popust od 10% na ceo asortiman izuzev programa za inkontinenciju i robe koja je već na akciji.

– Apoteka „Lek za vek” daje 10% popusta na sve artikle koji već nisu na popustu od 7. do 13. u mesecu i 25. u mesecu.

– „Vegafarma” daje popust od 5% na ceo asortiman osim na one proizvode koji su na popustu.

– „Lilly Drogerie” svakog 12. u mesecu daju popust od 10% osim na lekove, dečje pelene, poklon-kartice i poklon-čestitke, kao i na robu koja je već na popustu.

– Apoteka „Galen Pharm” daje popust od 30% na vitamine i minerale „Adrien Gagnon” i 20% na asortiman „Elixa”.

– „Phoenix Pharma” daje mogućnost korisnicima penzionerske kartice da steknu zlatnu lojalti karticu „Betty” uz koju se ostvaruje popust od pet do pedeset odsto na osnovu trenutne ponude iz kataloga.

– Optika „Zoki” daje 10% popusta za ramove za naočare.

– „Prizma” ima popust od 10% na celokupan asortiman, izuzev potrošnog materijala, rezervnih delova i na stetoskope „Litman”.

– „Neuroth” omogućava popuste od 10% na slušne aparate i otplatu do 48 rata, kao i na pribor za održavanje aparata i opremu koja ide uz slušni aparat, zatim i besplatno testiranje sluha i probe slušnih aparata do 14 dana.

– „Sani optik” daje 10% popusta za kupovinu na rate i 15% za gotovinsko plaćanje na dioptrijske okvire, dioptrijska stakla, naočare za sunce, kontaktna sočiva, tračice za naočare, baterije za slušne aparate, tečnost za održavanje naočara, slušne aparate, kao i besplatnu proveru sluha i vida i probu slušnih aparata.

– „Audiovox” daje popust od 5% na slušne aparate.

– Stomatološka ordinacija „Jovičić” daje 20% popusta za vađenje zuba i skidanje kamenca, 10% za plombe i lečenje i 5% za proteze, krunice i implantate.

– Laboratorija „Biomedika” u Karađorđevoj daje popust od 20% za laboratorijske analize osim onih koje su ograničene maksimalnim popustom od 10% u toku cele godine.

– Laboratorija „Biomedika-Pan” u Ulici Miloša Obrenovića primenjuje popust od 20% na laboratorijske analize.

Tehnika, pokućstvo:

A ako vam otkaže šporet ili veš-mašina, popust uz penzionersku karticu možete dobiti u „Tehnomaniji” ili u prodavnici „Dr Techno”, osim na robu koja je već na akciji. Ali i ovde postoji gvint. Možda ćete veći popust ostvariti ako šporet naručite preko interneta. Ako se ne snalazite s kompjuterom, potražite pomoć – isplatiće se, jer razlike mogu biti i po nekoliko hiljada dinara.

– „Tehnomanija” omogućava 20% popusta, osim na robu koja je već na popustu i na artikle na kojima piše „konačna cena”.

– „Dr Techno” primenjuje popust od 15%, osim na robu na akciji i na artikle obeležene sa „šok cena”.

– „Metalac” od 10. do 15. u mesecu ima popust od 10% na ceo asortiman posuđa „metalac”, osim na artikle koji su već na popustu.

– „Galerija podova” daje popust od 10% na tepihe, tapisone i dopunski asortiman.

– „Bravus“ omogućava 10% popusta na norveške radijatore „beha” i sušače radijatore „bravus” i 5% popusta na elektrokotlove „tekniks” i prečišćivače vazduha „aj-kju er”.

Putovanja i saobraćaj:

Ako biste jeftinije da putujete, možete da koristite ili voz ili avion. Doduše, za ovaj poslednji vid prevoza popusti važe samo za letove „Er Srbije”. Ako koristite automobil, ponesite penzionersku karticu na pumpu NIS-a. U slučaju da neki penzioner pak uzmogne da ode i na neko putovanje, dobro će mu doći popust kod „Sabra Company”, naravno ako ne nađe aranžman po još nižoj ceni kod nekog drugog koji se primenjuje za sve klijente. Jer, kao i uvek, važi zlatno pravilo – uporedite sve cene.

– „Srbijavoz” daje popust od 30% na kupovinu pojedinačnih karata na blagajnama i kartomatima i još 5% na kupovinu putem interneta. U vozovima „Soko” je obavezna kupovina rezervacije od 120 dinara, a karta važi uz penzionersku karticu i lični identifikacioni dokument.

– „Er Srbija” primenjuje 15% popusta na kupovinu karata na letovima „Er Srbije” prilikom kupovine u poslovnici „Er Srbije” u tržnom centru „Galerija” ili preko Kontakt centra „Er Srbije”. Aerodromske takse i ostale pripadajuće takse ne podležu popustu, kao ni promotivne tarife. U slučaju kupovine preko Kontakt centra neophodno je da se na imejl pošalje skenirana penzionerska kartica i lična karta ili drugi važeći lični dokument.

– NIS prilikom kupovine goriva na benzinskim pumpama „NIS–Petrol” i „Gasprom” daje 3% popusta na proizvode iz prodavnice i restorana, kao i popust od tri dinara po litru za „G-Drive Dizel” i „G-Drive 100”, od dva dinara za „evrodizel”, „evro premijum BMB 95”, „opti dizel” i „opti benzin 95”, kao i popust od jednog dinara za „opti” auto-gas i CNG metan.

– „Putevi Srbije” omogućavaju 3% popusta na putarine putem uređaja za ENP putem veb-servisa za naplatu putarine.

– „Sabra Company”, pored otplate na šest ili dvanaest rata, omogućava i popust od 10% u toku letnje sezone na apartmanski smeštaj i 3% na hotelski smeštaj u Grčkoj, dok za Tursku i Italiju važi 5% popusta na hotelski smeštaj. Za kratke ture autobusom po evropskim gradovima i kružne ture, pored otplate na šest rata, omogućen je i popust od 10%, a za boravak u banjama i na planinama se daje otplata na šest rata.

– „Di Mako” daje 10% popusta na tehnički pregled, na ugovore o kupoprodaji i izdavanje nalepnice.

Odeća:

Što se tiče odeće, vesti nisu tako dobre. Popuste daju samo prodavnice sportske odeće i obuće, u koje većina penzionera nikada i ne svraća jer skoro da nema artikla koji tamo ne košta po nekoliko hiljada dinara, tako da ni popust tu ne pomaže.

– „N Sport” ima popust od 20% na obuću, tekstil i rekvizite sa oznakom „New Collection”, 10% na obuću, tekstil i rekvizite iz prethodnih kolekcija koji nisu na popustu i 10% dodatnog popusta na artikle sa stopom popusta do 50% (10% se sabira sa aktuelnim popustom). Popust se ne odnosi na „autlet” prodavnice.

– „Planeta sport” takođe daje 20% popusta na novu kolekciju i 10% popusta na asortiman obeležen oznakom „sniženo”, osim u „autlet” prodavnicama.

– „Đak” daje 20% popusta na odeću i obuću, osim na aksesoar, „premijum” i „top” modele.

– „Opposite Fashion” omogućava 5% popusta na obuću koja je već snižena do 50% i 20% popusta na novu kolekciju obuće, 5% popusta na torbe koje su već snižene, kao i do 50% popusta na novu kolekciju torbi.

Osiguranje, banke i sl:

A za osiguranje imovine ili za putno osituranje obavezno ponesite penzionersku karticu. Uslovi su skoro isti kod svih osiguravajućih kuća, dok jedini „Dunav” daje popust i na „kasko” osiguranje.

– „Poštanska štedionica” omogućava u toku šest meseci za nove korisnike koji imaju penzionersku karticu besplatno vođenje tekućeg računa, kao i besplatne SMS poruke o novom stanju na računu, a zatim i 32% popusta za naknadu za vođenje tekućeg računa za korisnike koji promene način prijema izvoda tekućeg računa s prijema na kućnu adresu na prijem putem imejla ili na preuzimanje u banci, kao i smanjenje kamatne stope sa 15,95% na 13,95% za dinarski gotovinski kredit za refinansiranje sa osiguranjem, u promo periodu (rok otplate do 71 meseca).

– „Tenfore” primenjuje popust od 10% na platne usluge prenosa novčanih sredstava.

– „DDOR Novi Sad” daje popust od 20% na polisu osiguranja „Moja kućica” (imovina), 25% na polisu „Pomoć u kući i kućna nega”, kao i jedan dan besplatnog osiguranja u okviru polise putnog zdravstvenog osiguranja (za putovanja od sedam do trideset dana). Popusti važe do 1. oktobra.

– „Viner štediše osiguranje” primenjuje popust od 15% na osiguranje kuće ili stana i 10% na putno zdravstveno osiguranje.

– „Đenerali osiguranje” takođe daje popust 15% na osiguranje kuće ili stana i 10% za putno zdravstveno osiguranje.

– „Dunav osiguranje” daje 10% popusta na putno zdravstveno osiguranje, osiguranje pomoći na putu, kombinovano osiguranje kuće ili stana, osiguranje nenastanjenih objekata (vikendice, kuće, stanovi), kao i na osiguranje „Auto-kasko” i osiguranje „Kasko sudar”.

Kultura i drugo:

I na kraju – kultura. Dobićete popust u knjižarama „Delfi” ako čitate, a ako spadate u one penzionere koji bi da idu i u pozorište ili na koncert, jeftiniju kartu će vam omogućiti naš Kulturni centar. Ipak, uslov je da na kartici imate bar pet bodova. A kada nešto lepo pročitate i kada se umetnički uzdignete, možda ćete poželeti da dušu i oči odmorite uz cveće u bašti i na terasi – naše „Zelenilo” penzionerima daje popust na sadni materijal ukoliko, takođe, na kartici postoji pet bodova.

– „Delfi knjižare” omogućavaju 15% popusta na knjige u izdanju „Lagune”.

– „Službeni glasnik” daje 20% popusta na sve publikacije koje je objavio „Službeni glasnik”.

– Kulturni centar Pančevo za korisnike penzionerske kartice koji imaju pet bodova omogućava 30% popusta za ulaznice za predstave na večernjoj sceni, kao i za ulaznice za muzičke koncerte i koncerte u okviru festivala.

– JKP „Zelenilo” za korisnike penzionerske kartice koji su skupili pet bodova daje 5% popusta na sadni materijal

– Agencija za čišćenja zgrada „Fensi 013” daje 10% popusta na kompletnu ponudu.

