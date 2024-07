Pogledajte kako je bilo na vojlovičkim Žetelačkim danima

Tradicionalna manifestacija „Žetelački dani” u organizaciji Mađarskog kulturno-umetničkog društva „Tamaši Aron” i Slovačkog kulturno-prosvetnog društva „Đetvan” održana je pančevačkom naselju Vojlovica.

Organizatori su kao i svake godine pripremili raznovrstan program koji je počeo juče popodne, dok je veliki defile žetelaca održan danas.

Manifestacija je počela jučeod 16.30 časova edukacijom dece na temu leta, žita i proizvoda od žita u Parku reformacije i u dvorištu SKPD „Đetvan”.

A od 20 sati u dvorištu SKPD „Đetvan” održan je koncert na kome su nastupiti slovačko i mađarsko kulturno-umetničko društvo sa gostima iz Mađarske, Kovačice i Pančeva.

danas, 27. jula, već od 9 sati bila je postavljena izložba rukotvorina i proizvoda od žita (peciva i kolača) na stazi između Parka reformacije u Vojlovici i zgrade Mesne zajednice Vojlovica.

Žeteoci su se okupili u dvorišnom prostoru MZ Vojlovica, nakon čega su počeli defile ulicama Vojlovice.

Ruta defilea bila je sledeća: Janošikova (do ugla sa Boračkom), Boračka (do ugla sa Ulicom Petefi Šandora), Petefi Šandora (do ugla sa Ulicom Janka Čmelika), Janka Čmelika (do ugla sa Janošikovom), Janošikovom (do Parka reformacije), Grobljanskom do MKUD „Tamaši Aron” gde se povorka i završava oko 16 sati.

Na kraju dana održani su tradicionalni žetelački balovi.

(Pančevac/ePančevo)

