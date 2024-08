Proglašena vanredna situacija i u Majdenpeku: Jaki toplotni talas doveo do nestašice vode za piće

Opština Majdanpek proglasila je vanrednu situaciju zbog jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je doveo do nestašice vode za piće i smanjene isporuke vode građanima.

Zbog otežanog vodosnabdevanja, usled „jakog i dugotrajnog toplotnog talasa koji je doveo do nestašice vode za piće i smanjene isporuke vode građanima“, Majdanpečanima, Javno preduzeće „Vodovod“, vodu isporučuje dvaput dnevno, od 6 do 10 i od 14 do 17 časova.

Ovakav raspored, navode u ovom preduzeću, „zasniva se na racionalnom korišćenju vode“, te apeluju na građane da vodu koriste namenski.

Opština Majdanpek proglasila je vanrednu situaciju, a Štab za vanredne situacije doneo i naredbu kojom zabranjuju nenamensko korišćenje vode iz vodotokova koji snabdevaju vodozahvat “Pustinjac” odakle se Majdanpek snabdeva vodom.

-Zbog nestašice vode zabranjuje se stanovnicima opštine Majdanpek nenamensko korišćenje pijaće vode i vode iz vodotokova koji su pritoke reke Pek za polivanje bašti sa povrtarskim i drugim kulturama, za pranje i polivanje ulica i javnih površina, pranje automobila, polivanje cveća, travnjaka i slično – navodi se u ovoj naredbi.

U gradu su postavljene i tri cisterne, a obezbeđen je i stalni dotok vode do Bolnice i Doma zdravlja, navode nadležni.

(Pančevac/Novosti)

