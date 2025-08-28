Saveti za bezbednu kupovinu putem interneta: Jedna stvar je KLJUČNA

Prevaranti su kreirali lažne stranice na društvenim mrežama kako bi reklamirali obuću po znatno nižim cenama od tržišnih. Građani su bili prevareni nakon što su im od strane počinilaca traženi podaci o bankovnim karticama radi navodne kupovine, a nakon toga novac je bio prebačen na različite servise za onlajn plaćanja širom sveta, dok obuća nikada nije bila isporučena.

Građani treba da budu oprezni prilikom kupovine putem interneta i da koriste samo sigurne i proverene sajtove za onlajn kupovinu.

Takođe, preporučuje se da prilikom internet kupovine koriste bankovne kartice samo za tu svrhu, a da iste nisu povezane sa ostalim računima.

Ukoliko građani postanu žrtve ovakvih prevara, MUP preporučuje da odmah obaveste banku izdavaoca kartice radi blokiranja kartice i pokušaja povraćaja novca, kao i da slučaj prijave policiji.

Ova vrsta prevare je postala sve češća u digitalnom dobu, stoga je važno da građani budu informisani o merama opreza prilikom onlajn transakcija.

Zaštita od internet prevara

Važno je istaći da je zaštita podataka ključna u sprečavanju internet prevara. Korišćenje sigurnih lozinki i redovno ažuriranje softvera na uređajima takođe doprinosi smanjenju rizika od prevare.

U skladu sa napredovanjem tehnologije, prevaranti pronalaze nove načine da izmanipulišu građane, stoga je neophodno da institucije i pojedinci kontinuirano rade na unapređenju bezbednosti prilikom onlajn aktivnosti.

(Pančevac)