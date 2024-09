Ovo je vidikovac na koji se davno čak i Sveti Sava popeo sa mukom: Sa planine Mučanj pogled puca na čitav ivanjički kraj

Ivanjica – Na preko 1500 metara nadmorske visine smestio se nestvarni vidikovac na planini Mučanj, sa kog puca pogled na čitav ivanjički kraj, ali seže i do planine Jelice, Ovčara, Gradine dok se u dolini vidi jedna od dve najčistije reke u Srbji, Veliki Rzav. Postaljanje platforme na vrhu poznatom i kao Jerinin grad ovo mesto postalo je jedno od popularnijh lokacija u Zapadnoj Srbiji.

– Podignut je pre četiri godine, i do tada veliki broj turista iz zemlje, ali i iz svih zemalja regiona dolazi ovde na Mučanj. Pogled je ziasta spektakularan, jednostavno ne može se napraviti loša fotografija. Postavljeni su i putokazi koji vode do ovog lokalitetai obeležena je pešačka staza koja olakšava posetu svim turistima, kaže za RINU Miloje Ostojić iz TO Ivanjica.

Kako bi se upotpunila turistička ponuda na planini Mučanj postavljena je i Via Ferata, takozvani gvozdeni put namenjen planinirima avanturistima koji na sam vrh žele da se popenju na malo drugačiji i teži način.

– Dužina sajle je 500 metara, visenska razlika je 200 metara. Penjanje od podnožja do vrha traje oko dva sata, a ova Via Ferata dostupna je kako iskusnim planinarima, tako i rekreativcima, ali naravno uz pomoć i podršku instruktora. U bogatstvu kraških reljefa ove planine najviše se ističu pećine. Ispod Glatke stene, na nadmorskoj visini od 1224 metara, dobro sakrivena, nalazi se jedna od najpoznatijih – pećina četničkog komandanta Bože Javorca. Tu će sada svi koji se odluče na avanturu ovim gvozdenim putem moći da predahnu, a zatim nastave put prema vrhu“, rekao je Janko Grbić direktor TO Ivanjica.

Prema legendi ime Mučanj ova planina je dobila po vrlo teškom i mučnom usponu Svetog Save na sam njen vrh. Kako narodna verovanja dalje govore, na mestu gde je odmarao nalazio se izvor vode, koji i danas tu postoji. U narodu je ta voda poznata kao lekovita, pa je ovo mesto često posećeno od strane vernika i putnika namernika.

(Pančevac/RINA)

