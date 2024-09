SPEKTAKL NA NEBU: Održan aero-miting u Vršcu

VRŠAC – Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić otvorio je danas međunarodni aero-miting u Vršcu povodom sto godina postojanja Vazduhoplovne akademije i tom prilikom istakao da sto godina tradicije obuke pilota i drugog vazduhoplovnog osoblja govori o tome koliko je za Srbiju vazduhoplovstvo značajno.

Pozdravljajući prisutne u ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, Vesić je istakao da se po broju ljudi koji je došao na ovaj aero-miting vidi koliko vazduhopolovstvo znači kako Vršcu, tako i čitavoj Srbiji.

Naveo je da je Srbija zemlja koja je između Prvog i Drugog svetskog rata proizvodila avione, ali ne i automobile i da je kralj Aleksandar Karađorđević prvi evropski monarh koji je leteo avionom na početku dvadesetog veka, kao i da je pre 112 godina, 1912. godine, sa Vršačkog brega inženjer Aurel Vlajku obavio prvi let, što je bio jedan od prvih letova avionom na našim prostorima.

„Za nas je posebno važno da u vreme kada se razvija naše vazduhoplovstvo, kada kupujemo najmodernije borbene avione na svetu, kada naše vazduhoplovstvo beleži uspehe, imamo obrazovnu komponentu i nastavimo tradiciju obrazovanja po kojoj su Vršac i naša nacionalna Vazduhoplovna akademija poznati u svetu“, istakao je Vesić, a saopštilo Ministarstvo.

On je naveo da je zaključno sa 31. avgustom ove godine „Er Srbija“ prevezla tri miliona putnika, što je za osam odsto više u odnosu na isti period 2023. godine.

„Kada je u pitanju beogradski aerodrom ‘Nikola Tesla’, zaključno sa 31. avgustom ove godine imali smo ukupno 5.564.369 putnika, što je za skoro devet procenata više nego prošle godine“, kazao je ministar i dodao da ćemo ove godine imati više od osam miliona putnika na „Tesli“, što govori da ćemo u narednom periodu imati projektovanih 15 miliona putnika na beogradskom aerodromu.

Istakao je da „Er Srbija“ već dostiže rezultate JAT-a iz vremena bivše Jugoslavije, koji je tada bio jedna od najboljih aviokompanija u Evropi i opsluživao zemlju sa 22 miliona stanovnika, bez loukost kompanija koje u to vreme nisu postojale.

To, dodao je, govori o tome koliko je bila hrabra odluka predsednika Vučića i Vlade Srbije da se zatvori loša kompanija „Jat Ervejz“ i da se krene u osnivanje nove aviokompanije „Er Srbija“, zajedno sa partnerima iz „Etihada“.

Podsetio je da je danas država Srbija jedini vlasnik „Er Srbije“ koja je, kako je istakao, najbrže rastuća regionalna kompanija u ovom delu Evrope.

Vesić je rekao da je sto godina velika i značajna tradicija za bilo koju instituciju u Srbiji.

Podsetio je da je samo u Trening centru Vazduhoplovne akademije u Vršcu, koji je skoro 70 godina bio JAT-ov trenažni centar, obučeno i sertifikate dobilo više od 2.000 pilota.

„Vazduhoplovna škola na Dorćolu koja je deo ove Akademije decenijama je sa ponosom nosila ime narodnog heroja generala Petra Drapšina, komandanta slavom ovenčane Četvrte armije narodno-oslobodilačke vojske Jugoslavije i oslobodioca Rijeke i pod tim imenom postala svetski brend“, rekao je Vesić.

Prema njegovim rečima, veoma je značajno što je potpisan ugovor sa „Er Srbijom“ o školovanju deset pilota, što je trenažni centar na Dorćolu koji je deo Vazduhoplovne akademije dobio svoj simulator za Erbas A320 i na taj način ćemo početi, kako je rekao, „kao nekada da školujemo, ne samo pilote koji su potrebni za našu nacionalnu aviokompaniju, već i za ono što je potrebno u inostranstvu“.

Naveo je da će oko 50 miliona evra biti uloženo u projekat rekonstrukcije Trening centra Vazduhoplovne akademije u Vršcu i dodao da to govori o tome koliko naša zemlja napreduje.

„Pedeset miliona evra u ovakvu vrstu institucije može da se investira samo ako imate snažnu ekonomiju. Da nemamo snažnu ekonomiju ne bi bile moguće ovakve investicije, da se grade auto-putevi, brze pruge, obnavljaju aerodromi, da se investira u našu nacionalnu Vazduhoplovnu akademiju i zato je veoma važno da nastavimo sa politikom privlačenja stranih investicija jer snažna ekonomija garantuje da možemo više da ulažemo u obrazovanje“, rekao je Vesić.

Poručio je da je vek u kome živimo vek obrazovanja i modernih tehnologhija i da zemlje koje nisu spremne da se prilagode tim izazovima neće moći da napreduju.

„Mi smo se, zahvaljujući viziji predsednika Vučića, na vreme prilagodili i zaista mozemo da kažemo da prednjačimo kada su u pitanju reforme u obrazovanju. To se posebno odnosi na dualno obrazovanje koje je dalo rezultate i pokazalo se da sve one kritike koje su postojale kada je u pitanju to obrazovanje apsolutno nisu tačne jer ono omogućava našim ljudima da se brže zaposle, imaju bolje plate i viši životni standard“, naglasio je ministar.

Vršilac dužnosti direktora Kancelarije za dualno obrazovanje i Nacionalni okvir kvalifikacija Gabrijela Grujić istakla je da počinju radovi na rekonstrukciji i dogradnji objekata u najsavremenijem vazduhoplovnom trening centru u Vršcu, a da će se u narednom periodu rekonstruisati i dograditi objekti za smeštaj studenata, restoran, energetski blok, upravna zgrada, sportska hala, poletno-sletna staza, a izgradiće se i novi heliodrom.

„Ukupna vrednost radova i opreme iznosiće oko 48 miliona evra“, rekla je Grujić.

Gradonačelnica Vršca Dragana Mitrović navela je da taj grad učestvuje u rekonstrukciji Trening centra Vazduhoplovne akademije.

„Mi ćemo, kao lokalna samouprava, sprovesti sve neophodne procedure kako bi radovi tekli što efikasnije, a pružićemo i svu potrebnu logistiku za uspešnu realizaciju ovog projekta. Naša akademija će ovim postati regionalni lider u obrazovanju vazduhoplovnog osoblja, a Vršac, kao i nekada, prepoznatljiv centar za buduće pilote, kako naše ‘Er Srbije’, tako i najvećih svetskih avio-kompanija“, istakla je Mitrovićeva.

Na otvaranju aero-mitinga objavljeno je da je potpisivan ugovor između „Er Srbije“ i Vazduhoplovne akademije o školovanju 10 pilota za potrebe srpske nacionalne avio-kompanije, a generalni direktor Er Srbije Jirži Marek naveo je da taj ugovor predviđa školovanje 10 kandidata tokom školske 2024/25 godine na Vazduhoplovnoj akademiji za potrebe Er Srbije, što kompaniji omogućava da pokrene novi kadetski program.

„Nastojimo da, zajedno sa Vazduhoplovnom akademijom, kreiramo bolje uslove za mlade profesionalce i doprinesemo razvoju srpskog vazduhoplovstva. Uvereni smo da će naša saradnja biti veoma uspešna“, rekao je Marek.

Direktor Vazduhoplovne akademije Goran Cvijović kaže da ta ustanova predstavlja najveći evropski potencijal za obuku pilota aviona i helikoptera, avio-inženjera, kontrolora letenja, avio-mehaničara i drugih vazduhoplovnih specijalista.

„Zahvaljujući investicijama Vlade Srbije, uskoro ćemo naše đake pilote obučavati na tehnološki najnaprednijem simulatoru letenja za obuku pilota putničkih aviona tipa Erbas A320“, naglasio je Cvijović.

Na aero-mitingu u Vršcu, koji je okupio blizu 15.000 ljudi, učestvovalo je više od 50 letelica Vojske Srbije, Ministarstva unutrašnjih poslova, nacionalne avio-kompanije „Er Srbija“, Vazduhoplovne akademije, kao i privatnih avio-kompanija i sportske avijacije.

Okupljeni građani su mogli da vide i ultralaku Silu, kao i letački prikaz „Utvinih“ letelica, Sove i Laste.

Za vrlo atraktivan deo letačkog programa bila je zadužena gošća iz inostranstva, Melani Astle, akrobatska pilotkinja, prva žena pobednica trke Red Bull Air Race, koja je nastupila u akro-rutini sa svojim avionom Ekstra 330.

Helikopterska jedinica MUP-a Srbije prikazala je svoje helikoptere Erbas H145M i Ka-32 u letu, dok je na statici bila izložena Super Puma.

Glavna atrakcija letačkog programa usledila je na kraju prelet putničkog aviona Erbas A320 „Er Srbije“ i para višenamenskih borbenih aviona MiG-29SM+ Vojske Srbije.

U statičkom delu austrijski „Diamond“ je prikazao svoj DA50, koji je bioparkiran uz Mi-17 i Mi-35M Vojske Srbije.

(Pančevac/RTV)

