Vučić se obratio po povratku iz Tivta: Zahvalan sam svima, posebno Srbima u Crnoj Gori

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se građanima iz Subotice, odakle je zahvalio na podršci koju je, kako je naveo, dobio tokom prethodna dva dana, ističući da se po povratku u zemlju oseća veoma zadovoljno.

Govoreći iz centra namenjenog radu Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu na Paliću, Vučić je rekao da se na tom mestu okupljaju mladi ljudi koji uče, rade i razmenjuju iskustva, dok i stariji, kako je naveo, imaju priliku da od njih nešto nauče.

– Vratio sam se u Srbiju i ne mogu da sakrijem svoju sreću. Uz prave evropske vrednosti – slaninu, kobasice, kulen i druge domaće proizvode – uživam sa prijateljima iz Akademije mladih i Fondacije za srpski narod i državu – rekao je Vučić.

Predsednik je naveo da je nakon obaveza u Crnoj Gori odlučio da vreme provede sa mladima i podeli sa njima domaće specijalitete.