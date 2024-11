SNEG NAM STIŽE OVOG DATUMA: Sledeće nedelje pad temperature

Meteorolog Ivan Ristić najavio je da za vikend stiže hladniji vazduh i spušta temperaturu u Srbiji, a već sledeće nedelje u brdovitim i planinskim predelima, prema trenutnim modelima, očekuje da bude i snežnih padavina. Sneg se, tako, na planinama očekuje već 14. novebmra, a u nižim predelima, dakle moguće i u gradovima, oko 25. novembra.

Ristić kaže za „Blic“ da će u Srbiju znatno hladniji vazduh stići sa istoka i oboriće temperature za oko 4 stepena.

– Do kraja radne nedelje će dnevne maksimalne temperature biti od 12 do 16 stepeni, a već sledeće nedelje treba očekivati pad dnevnih maksimuma na 8 do 12 stepeni Celzijusa. Jutarnje temperature vazduha će biti slične od 0 do 5 stepeni. ECMWF vraća polako i sneg u brdovito-planinskim predelima na mapama za 14. novembar – kaže Ivan Ristić.

Hladan vazduh prodire direktno sa Severnog pola

Dodaje da je još krajem avgusta došlo do promene atmosferske cirkulacije na planeti Zemlji i da je sa meteo mapa nestao islandski ciklon koji je u sprezi sa afričkim anticiklonom vladao skoro 14 meseci i doneo rekordne temperature Balkanu.

– Zbog toga ove jeseni dominira umereno-kontinentalni karakter vremena. Imamo spregu azorskog i sibirskog anticiklona i između njih se otvara prostor za povremene prodore hladnog arktičkog vazduha direktno sa Severnog pola koji će nam donositi pad temperature i padavine – kaže Ivan Ristić.

Od sredine novembra menja se situacija nad Evropom

Prema njegovoj dugoročnoj vremenskoj prognozi „od 3. novembra je hladnije zbog prodora hladnijeg vazduha iz srednje Evrope kroz „bečka vrata“. Narednih dana očekuje da bude pretežno sunčano sa dnevnom temperaturom od 12 do 16 stepeni, dok će u jutarnjim časovima biti hladno sa minimalnom temperaturom od 0 do 5 stepeni.

– U danima i predelima sa malo vetra očekuje se i slab mraz do -5 stepeni i pojava ponegde sumaglice i magle. U područjima gde se magla bude duže zadržala biće još hladnije. Sredinom meseca sa Pacifika dolazi poremećaj nošen zapadnim impulsom koji će promeniti sinoptičku situaciju iznad Evrope i od polovine novembra jak evropski anticiklon počeće da slabi tako da će rasti polako šanse za pojavu padavina u našoj zemlji – kaže Ristić.

U trećoj dekadi sneg i u nižim predelima, sneg u Beogradu 23. novembra?

Početkom treće dekade hladan arktički vazduh ponovo kreće prema srednjoj Evropi i Balkanu i donosi pad temperature i pojavu snega ponegde i u nižim predelima.

Prema Ristićevoj prognozi sneg će pasti u nižim predelima 25. novembra

– Prve pahulje će u nižim predelima Srbije najverovatnije pasti oko 25. novembra. Najviša temperatura u trećoj dekadi novembra biće od 5 do 10 stepeni, a jutarnja od 0 do 5 stepeni. Pošto je srednji datum za pojavu snega u Beogradu 23. novembar, velika je šansa da se to ostvari, jer se ove jeseni uglavnom krećemo u okviru očekivanih vremenskih prilika – kaže Ivan Ristić.

