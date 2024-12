VUČIĆ SE OBRATIO GRAĐANIMA: Srećan sam što smo sve zahteve ispunili i pokazali da imamo odgovornost

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić obratiće se javnosti večeras u 18 časova.

On je rekao da je pored njega zastava Ekspa. U pozadini se čuje vika.

– To je buka negde oko 600 njih. Svejedno i da je 6.000, ja njih izuzetno poštujem i cenim. Znate da sam ovde držao konferencije za medije i kad ih je bilo mnogo, mnogo hiljada i kad su govorili da ću do Vaskrsa, do Đurđevdana… Mislio sam da su apolitični jer su mi tako govorili – rekao je Vučić.

Ističe da se ne radi o blokadama fakulteta, već se radi o politici.

– Rekli su da ih interesuje samo pravda, ali ja imam da im saopštim divne vesti večeras. Shvatite da nije pitanje blokada fakulteta, već politike. Hoće da pokažu kolko sam bio u pravu. Neki su bili mudriji pa ostali na fakultetima, a ovi koji su kolovođe, nikada nisu razumeli šta ozibljniji ljudi koji se bave ovim poslom decenijama žele da im poruče – rekao je on.

Dodaje da je Ekspo ogromna prilika, ne samo decenije, već i više od toga.

U trećem kvartalu smo drugi u Evropi po stopi rasta (4%), posle Malte, ističe on.

Kaže da je uputio 65 pozivnih pisama za Ekspo i uputuće ih svim zemljama UN.

– Očekujemo rekord, preko 130 zemalja. Sve preko 120 bio bi ogroman uspeh za nas – izjavio je Vučić.

Kaže da Srbija mora da se razvija i zato će biti otvorene nove deonice puteva i brzih saobraćajnica.

Kad su u pitanju porodice stradalih u tragediji u Novom Sadu, kaže da će svaku porodicu koja ne želi to da odbije da obiđe do Božića.

– Da vidimo koliko možemo da pomognemo… Već sam u više porodica bio – rekao je on.

Kaže da će predložiti da se na mestu tragedije podigne spomenik koji će ukazati na nezaborav.

– Da nikad ne zaboravimo njihovu sudbinu, ali ni sve one pouke koje smo mogli da izvučemo – izjavio je Vučić.

Kaže da je nekoliko tema važno za njega danas.

Najavio je posebni program stambenih kredita za mlade.

– Naša je ideja da, kao u SAD, da se što lakše dođe do prvog stana – rekao je Vučić.

Kaže da je prosečna cena kvadrata 1.550 evra, 48 kvadrata za mladog čoveka 75.000 evra.

– Sa našim programom, učešće će iznosnjiti umesto 15.000 evra, 2.250 evra – rekao je on.

Rata tokom prve godine je 121 evro za korisnika, a država subvencioniše 91 evro, kazao je .

– Od druge do šeste godine rata za mladu osobu koja učestvuje u kupovini stana je do 200 evra. Mi opet učestvujemo sa 91 evrom. Rata od sedme godine, pa do 40. je 333 evra za korisnika. Prateće troškove ćemo svesti na minimum, da svakako budu manji od 700 evra. Kada to sve napravite onda ja nemam nikakav problem – rekao je Vučić.

Kaže da je izašao na terasu i pozdravio studente.

– To ćemo da uradimo i prvi ukupan iznos je 400 miliona evra. To su hiljade i hiljade mladih ljudi koji mogu da dobiju rešenje stambenog pitanja na ovaj način. To će nas da košta skupo, oko 36 miliona. Tražiću da se još snizi stopa za studente – rekao je on.

Kaže da bi se svašta videlo u ugovorima od pre 60 godina, ali nije bilo interesa za to, već da se pronađe krivac.

– Naravno, ko bi bio kriv? Država, „zlikovac Vučić“ koji nešto krije… Sam sam tražio i od Ministarstva građevinarstva svu dokumentaciju i iz JP „Železnica i infrastruktura“. Ja sam rešio da donesem tu dokumentaciju i da pružim na uvid javnosti i dodelim studentima, samo da ovlaste nekoga… Da znamo, da ne dam baš nekom sa ulice. Ovde je 8 registratora, ukupno 195 različitih dokumenata. Vidite koliko je to obimna i ozbiljno pripremljena dokumentacija – rekao je on.

Zamolio je premijera Vučevića da se od sutra ujutru svih 195 dokumenata objave na sajtu.

Kaže da je taj zahtev studenata važan zbog istine i činjenica i zato je ispunjen.

– Znao sam da niko ništa ne krije i da je reč o laži u toku hibridnog rata. Sva dokumentacija do koje smo došli biće stavljena na uvid celokupnoj javnosti od 9-10 ujutru – kazao je on.

Ističe da su svi pušteni na slobodi koji su uhapšeni tokom protesta zbog pada nadstrešnice u Novom Sadu.

– Što se tiče neosnovanih prijava, to je pitanje za tužilaštvo, mada sam siguran da neosnovanih prijava nema. Nikada nisam dao pomilovanje. Budu li osuđeni za svoje divljanje u Novom Sadu, Beogradu ili bilo gde, lično ću da donesem odluku o pomilovanju. Svi zahtevi su rešeni – rekao je on.

Dodao je i da je uhapšeno lice koje je udarilo četiri člana Filharmonije.

– Svi zahtevi su ispunjeni. Mi očekujemo da oni koji su zahteve postavljali kažu da su im zahtevi ispunjeni i da se vrate na nastavu. A da li to stvarno očekujemo? A šta mislite? Pa naravno da ne. Naravno da ne, ali će biti celoj javnosti u Srbiji i svim studentima koji hoće da uče potpuno jasno o čemu se radi. Svim građanima Srbije biće sve potpuno jasno da nikada i nijednog trenutka nikakvi zahtevi nisu bili u pitanju, već da je bila u pitanju čista i suva politika – naveo je Vučić.

Kaže da je juče napadnuta i poznata advokatica, ni kriva ni dužna. Ističe da jedan od navodnih napadača na jednog mladića o kom se mnogo priča nema veze sa SNS.

– Kako saznajemo, to lice nema veze sa naprednjacima, već je pripadnik jedne opozicione stranke. Bio nervozan čovek, vozio je ženu negde – rekao je on.

– Što se tiče smene Vlade, molim vas gospođo Brnabić da im stavite to na dnevni red i da im date kvorum, jer rade to zarad rijalitija. Znaju oni da nemaju većinu, jasno im je da neće smeniti ni vas ni Vladu, nego da im traje cirkus još malo. Ja vas molim da im i to pustite i da im vi obezbedite kvorum. To je moja molba, Miloše, za stranku koju vodiš, neka dođu da pokažu svoje lice, da još jednom čupaju mikrofone, kradu toalet papir i da pokažemo razliku između civilizovanih ljudi i onih koji su pljačkali ovu zemlju i koji bi opet to da rade – izjavio je Vučić.

Zamolio je EU da otvori klaster broj 3, tvrdeći da je to „veoma važno za našu zemlju“.

– Moje pitanje za sve u Evropi i svetu je: Ko je odgovoran za diverziju na kanalu Ibar-Lepenac, da li je Beograd u to upetljan? Imam još jedno suštinski važno pitanje: Zašto je tzv. kosovska policija kontaminirala mesto događaja i zašto forenzika nije mogla da se uradi? Zbog čega? Zašto su zaposeli lice mesta pre nego što je došao KFOR, EULEKS i bilo ko drugi? Zašto su to uradili? Koga su krili? Koga su štitili? – pita Vučić.

Važno je da Srbi na Kosovu i Metohiji budu jedinstveni, ističe on.

Odgovori na pitanja medija

Neće biti prihvaćen predlog zakona o stranim agentima koji su podneli poslanici Aleksandra Vulina iz više razloga, kaže on.

Najavio je temeljne promene u svetu.

– Donald Tramp sprema 200 akata koje će već prvog ili drugog dana po dolasku na vlast da usaglašene donese. Kada on to donese ruši se ceo sistem lažnog liberalnog sveta koji je postojao, u kom su postojale njihove sluge koje su podobne i dobre, a ovi svi drugi su „zli, loši“… Kada obave prljav posao za njih, nisu više teroristi već „opasni ljudi pragmatičnog razmišljanja sa takvom orjentacijom da s lakoćom trpe različitosti“. Ne znate da se smejete ili plačete kada to slušate. Pošto toj eri dolazi kraj i bacanju para na rušenje stranih vlada, pre svega dolazi tamo gde je to nastalo u SAD, sada mora da se požuri i nervoza je velika – rekao je Vučić.

Kaže da je rekao da se ni slučajno danas ne okupljaju ljudi iz SNS.

– Ja hoću da se ovo vidi. Ja sam baš ovo želeo. Znam da će da pogreše, znam im lidere. Desilo se kao što sam predvideo. Što bi meni bilo potrebno nasilje? Ja sam predsednik svima – rekao je Vučić.

Kaže da mu je Šolc rekao dva puta da Srbija ima podršku za otvaranje klastera 3.

– Ostalo je osam zemalja – tri baltičke zemlje, Švedska, Finska, Holandija, Hrvatska i Bugarska. Najveće evropske zemlje već su se izjasnile za podršku Srbiji – rekao je Vučić.

Ističe da lažna istraživanja javnog mnjenja služi da izađe u sredu uveče da bi mogli da odštampaju u svojim nedeljnicima te svoje laži i da to puštaju u svim ostlaim medijima narednih tri dana.

– Ekspo ima ubedljivu podršku građana Srbije i građana Beograda, ali imam savet za „lidere“ – prihvatam savetodavni referendum. Nije potrebno da se izglasa moj opoziv i razrešenje. Samo da se kaže da je postupak u savetodavnom referendumu potreban za moje razrešenje. Istog sekunda podnosim ostavku. Samo nek dobiju 50% + 1 glas – rekao je Vučić.

Kaže da zna kako je kad kritikuju jednog njegovog koalicionog partnera, on pošalje 50.000 evra, najvećem „jastrebu“ opozicije se preda 10.000, a posrednik zadrži 40.000 evra.

– Mislite da sam glup? Mislite da službe u ovoj zemlji ne obaveštavaju svog vrhovnog komandanta? Šta mislite, da smo svi kreteni? Da smo svi imbecili? Niko nije – rekao je Vučić.

Dodaje da je za njega važno da sačuvamo mir i stabilnost, da saslušamo one koji drugačije misle.

Kaže da nije ni video da je Ana Štajdohar iskoristila javni servis za politikanske svrhe.

– Niko mi nije ni javio. Mislim da su oni koji čine tu paralelnu realnost upravo i najdogovorniji za to. Što se tiče gospođe Štajdohar, ja sam srećan jer je pričala o simulaciji realnosti, pa ne znam da li je mislila na „Zimsku bajku“ u kojoj je pevala. Prvo je protestovala protiv mene, a onda sva srećna uzela pare i pevala u tom najlepšem delu Beograda koji sam sam napravio – kazao je Vučić.

Kaže da se nije sklanjao ni 5. oktobra kada su u kamionima donosili pare.

– Mi ćemo nastaviti da se borimo za Srbiju. Veoma sam srećan što smo sve zahteve ispunili i što smo pokazali da imamo odgovornost, bez obzira što smo znali da iza svega stoje politički motivi – rekao je on.

Najavio je da će mnogo biti urađeno do kraja godine i da će građane obradovati lepim vestima 21. ili 28. na godišnjoj konferenciji

(Pančevac/Novosti)

