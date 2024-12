VUČIĆ POSLE SASTANKA SA BIA: Srbiji jedinstvo potrebnije nego ikada, važno nam je da dalje guramo našu zemlju napred

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je imao sastanak sa predstavnicima BIA.

Kaže da je razmotrena informacija da će SAD i neke druge zemlje uvesti sankcije NIS i kako da se prema tome ophodimo i da obezbedimo sigurnost za građane Srbije.

– Upravo sam završio sastanak sa BIA i razmotrili smo ono što smo uspeli da dobijemo kao zvaničnu informaciju da će NIS biti uvedene sankcije od SAD i neki drugih zemalja i kako i na koji način da se ponašamo, kako da se ophodimo i obezbedimo sigurnost za građane Srbije. Ono što je za nas od najvećeg značaja to je da ljudi u Srbiji uprkos velikim problemima sa kojima se suočavamo to u svom životnom standardu, u svom poslovanju u svom svakodnevnom životu ni na koji način ne osete. U skladu sa tim ćemo se ponašati i koliko već sutra pokrenuti razgovore i sa Amerikancima i sa Rusima i sa svima ostalima – rekao je on.

Tema je bila i hibridna pretnja zemlji, te je rekao da je jedinstvo potrebnije više nego ikada.

– I u skladu sa tim govorili smo i o hibridnim pretnjama našoj zemlji i ja zato želim da kažem da je Srbiji jedinstvo potrebnije nego ikada, da nam je važno da dalje guramo našu zemlju napred, da pokušamo da sledeće godine budemo zemlja sa najvećom stopom rasta, da uradimo sve što možemo, da se koncentrišemo na uspehe, na budućnost i zato molim i sve naše studente i njihove profesore da se vrate u učionice, amfiteatre, da rade ono što je i njihova odgovornost i njihova obaveza. Zahteve su imali, zahtevi su ispunjeni. Oni su ti koji su dobili to što su želeli i tražili. Ja ih samo molim i jedne i druge da ne budu oruđe u rukama nikada, bilo kojih političkih činilaca, i onih iz bivšeg režima, bilo koga od nas, već da se ponašaju u skladu sa onim što su sami govorili. Na sve to moram da kažem da je strahovito važno da ove nedelje i u Briselu na dobar i pametan način zastupamo našu zemlju, da se borimo za njene interese. I najvažnije od svega, da ovu godinu završimo sa najvišim brojem investicija u istoriji Srbije. I očekujemo oko 4 milijardi sedam stotina miliona evra, što dodatno pokazuje koliko je Srbija dobro mesto za ulaganje, koliko je Srbija dobro mesto za biznis i da zemlja ide napred. Srbija ne sme i neće da stane. I zato je važno da se ujedinimo, pod jednom, najlepšom trobojkom crveno, plavo, belom na svetu.

(Pančevac)

