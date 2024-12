Ujutro oblačno i hladno sa snegom, posle razvedravanje

Najniža temperatura od -1 od 3, a najviša dnevna od 1 na jugoistoku do 6 stepeni na severozapadu zemlje.

Oblačno i hladno sa snegom uz umeren, povremeno i jak severozapadni vetar. U južnim, jugoistočnim i istočnim predelima Srbije ujutru i pre podne očekuje se veća količina snega, u brdsko-planinskim predelima novih 10 do 15 cm, lokalno i više, a u nižim krajevima od 4 do 8 cm.

Posle podne prestanak padavina, a potom i delimično razvedravanje. U severnoj i zapadnoj Srbiji ujutru oblačno, ponegde sa kišom i sunežicom, a tokom dana postepeno razvedravanje i to prvo na severu Vojvodine.

Nedelja: Toplije, pre podne pretežno sunčano, posle podne postepeno naoblačenje sa severozapada. Krajem dana u severnim i zapadnim, tokom noći i u centralnim krajevima kiša, u brdsko-planinskim predelima sneg. Vetar slab do umeren, južnih smerova. Najniža temperatura od -5 do -1, a najviša od 4 do 9 stepeni. Uveče i tokom noći novo naoblačenje sa severozapada.

Ponedeljak: Oblačno i hladno sa kišom koja će sa padom temperature preći u sneg i u nižim predelima i to pre podne u severnoj i zapadnoj Srbiji, posle podne u svim predelima. U većini krajeva se oč ekuje formiranje/ povećanje snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, južni i jugoistočni, posle podne u skretanju na severozapadni. Najniža temperatura od -4 do 3, a najviša od 1 do 8 stepeni.

(RTS)