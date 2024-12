NBS: Usvojeni propisi za sprovođenje programa stambenih kredita za mlade

Izvršni odbor Narodne banke Srbije (NBS) je na vanrednoj sednici usvojio propise iz nadležnosti NBS kojima će se omogućiti sprovođenje državnog programa stambenih kredita za mlade, saopštila je danas Narodna banka i navela da je centralna banka usvajanjem podzakonskih akata blagovremeno uspostavila odgovarajući regulatorni okvir za realizaciju predloženog programa države u domenu za koji je nadležna.

Predloženim državnim programom stambenih kredita za mlade, na čijoj se finalizaciji intenzivno radi, predviđeno je, između ostalog, da minimalno učešće klijenta banke može biti 1,0 odsto od vrednosti stambene nepokretnosti.

Nakon temeljnih analiza načina na koje je opravdano omogućiti ublažavanje uslova za stambeno kreditiranje i sprovedenih kvantifikacija potencijalnih modaliteta programa podrške države mladima, NBS je procenila da je snižavanje procenta obaveznog minimalnog učešća klijenta, sa 20 odnosno 10 odsto na 1,0 odsto opravdano i sa aspekta adekvatnog i opreznog upravljanja rizicima banke, imajući u vidu da će za portfolio stambenih kredita za mlade koji budu odobravani pod okriljem ovog programa biti obezbeđeni povoljniji uslovi i garancije Republike Srbije.

S tim u vezi, NBS je usvajanjem podzakonskih akata blagovremeno uspostavila odgovarajući regulatorni okvir za realizaciju predloženog programa države u domenu za koji je nadležna, i to na način da banke pri odobrenju kredita u okviru ovog programa mogu da primene tzv. LTV (loan to value) limit od 99 odsto, što znači da učešće klijenta banke može biti 1,0 u finansiranju nepokretnosti koju kupuje iz kredita.

Pored navedenog, banke mogu da primene i niži ponder rizika od 35 odsto na celokupnu izloženost po osnovu stambenog kredita koji se odobrava u okviru programa podrške države mladima za kupovinu prve stambene nepokretnosti.

Ovim izmenama propisa, naveli su iz NBS, kreiran je okvir koji je istovremeno podsticajan i za dužnika, kroz minimalno učešće u finansiranju stambene nepokretnosti, i za banke, kroz obračun nižeg pondera rizičnosti stambenog kredita obuhvaćenog programom.

Usvojeni propisi će stupiti na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Srbije, čime će biti omogućena njihova efektivna primena odmah po otpočinjanju realizacije programa stambenih kredita za mlade uz garantnu šemu Vlade Srbije.

(Pančevac)

