Brza saobraćajnica od Šapca do Loznice otvorena za saobraćaj

ŠABAC/LOZNICA – Brza saobraćajnica od Šapca do Loznice, dužine 54,5 kilometara koja spaja Mačvu i Podrinje, otvorena je jutros za saobraćaj.

Od Šapca do Loznice od danas će se stizati za samo pola sata, a od Beograda do Loznice za sat i 15 minuta.

Deonica od 54,5 kilometara brze saobraćajnice Šabac-Loznica je nastavak auto-puta Ruma-Šabac, koji je otvoren prošle godine sa novim mostom na Savi.

Saobraćajnica od Šapca do Loznice spaja Mačvu i Podrinje i otvorena je juče na svečanosti u Lešnici, a premijer Srbije Miloš Vučević rekao je tada da se ovom saobraćajnicom dobija najkraća veza od Beograda i Novog Sada ka Podrinju, ali i ka Republici Srpskoj.

On je istakao i da će zajedno sa tim putem do kraja ove godine i početka sledeće Srbija imati oko 100 kilometara novih autoputeva i brzih puteva.

(RTV)

VUČEVIĆ: Otvorena brza saobraćajnica Šabac – Loznica