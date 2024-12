PREDSEDNIK VUČIĆ PORUČIO DA JE ŽIVOT POSVETIO SRBIJI I SRPSKOM NARODU Vučić: Nema te sile koja može da me uplaši

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gostuje u emisiji Vesti na TV Prva, od 18 časova.

On je prethodno, jutros izjavio da u žestokoj borbi protiv korupcije, koju je nedavno najavio za 2025, nijedna oblast neće biti pošteđena, kao ni lokalne samouprave širom Srbije.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je večeras da se ne plaši protesta studenata i da ih poziva na razgovor, ali da oni neće da razgovaraju sa njim „jer nemaju argumente“, i poručio da se ne plaši „nekog novog Apisa“, jer bi, ako se to dogodi, bio u svim udžbenicima.

Mogu da kažu „mrzimo te Vučiću“, a niko nije bio uspešniji u Srbiji. Mislite da se plašim bilo koga u svetu? Grdno grešite. Ne plašim se nikog od tih, ni onih penzionisanih generala u policiji koji su likvidirali (Dušana) Spasojevića i (Mileta) Lukovića, a danas se tajno sastaju sa (Draganom) Bjelogrlićem. Srbiju neću nikada da prepustim bez borbe onima kojima ta reč i ta zemlja ne znači mnogo, poručio je on.

– Apsolutno se odnosi na sve. Kada sam to rekao, nemam ja problem sa tim da primam, da slušam i šale i trikove, i političke opaske. To je uvek u redu. To doprinosi razvoju naše demokratije. Narod će videti nešto što nije video ni 2012. i 2013. i videćete da neće biti oblasti koje su izuzete iz te borbe – rekao je Vučić za RTS, dodajući da se mnogi koji se danas raduju neće se toliko radovati kada budu videli razmere njegove borbe protiv korupcije.

– Godina je bila dobra, bilo je lepih, divnih, teških i tužnih događaja. Srbija je napredovala na svim poljima. Ljudi žive bolje. To je ključni rezultat. Srbija je druga najbrže rastuća ekonomija u Evropi, dobili smo ključeve Ekspa, do toga moramo još mnogo toga da uradimo. Nema nikakve sumnje da je 1. novembar najtragičniji dan u godini – rekao je Vučić.

Kako je dodao, kako da objasni majkama nastradalih kakav je to jeziv dan bio za sve nas.

– Kako da objasnim majci i roditeljima kako je to bio jeziv dan za nas. Da budemo sasvim fer, nažalost ste od toga napravili kao neku vrstu politike i političkog pitanja, pa ko voli da se to desi? Da li će se dešavati? Uvek će se dešavati, a naš je posao da se gotovo nikada ne dešava, da odgovorni budu kažnjeni. Znate li šta bi Nemci danas uradili da imaju stopu rasta od 4 odsto? Mi Srbi imamo, ali u našoj zemlji dobra vest nije vest, samo loša se čuje – dodao je.

Predsednik se dotakao građana koji su otputovali u egzotične krajeve sveta na proslave novogodišnjih praznika.

– Kad god treba država da se pohvali, tu stajemo, a malo je i država zaslužna za to. To što to nismo imali pre 10-12 godina, nema veze. Ima jedno krilu u SNS-u, danas su imali svoj skup, bili su prvo u jednoj crkvi, nisam u toj grupi, ali su me opomenuli da „sa žutim ološem ne može u koaliciju“, kada su mediji prenosili pre 5 godina da ćemo u jednu koaliciju sa nekom od demokratskih stranaka, ali su oni tu kao čuvari vatre, mogu samo pozitivno o njima – istakao je.

Predsednik je dodao da su uz njega ljudi koji imaju svoje zavete, zaključke nakon sastanka, prvi put su pozvali Dragana J. Vučićevića da im se pridruži iako nije član stranke, ali je važno da Srbije ne sme da ide u to.

– Važno je da se formira taj pokret od 15. marta, širih shvatanja, da li će oni biti deo ili ne, ne znam, ali moramo da budemo otvoreniji, neko ko će da na najbolji način odgovori potrebama Srbije u narednim mesecima. Oni su to zasnovali svojevremeno, međutim posebno se pozivaju na Trampov 6. januar, ali taj 3. novembar je bio vododelnica, što je za njih bio taj 6. januar. Tada je kod nas pokušan državni udar, a ja mislim da je nama potrebno više razumevanja, opuštanja i svega drugog, što oni ne misle, ali razgovaraću sa njima – odgovorio je.

O protestima

Na pitanje da su prema glasanju jednog portala studenti, Vučić je imao drugačiji odgovor.

– Za mene su Danilo, Milica i Vukan Vučić ličnosti godine, više od svih tih studenata, da li ste me pozvali da se nekome dodvoravam? Plenum? Na šta vas to podseća? Ili čekate na samo moju hrabrost. „Mi smo doneli odluku iako nas je malo, ali šta nas briga, na silu donosimo“, a tu ima normalnih ljudi i dobrodošli su, ali stvarno mislite da plenumi i krizni štabovi donositi odluke? Vi se šalite sa mnom. To su ljudi koji nam govore da institucije treba da donose odluke, a onda odu tamo i neće da razgovaraju, nećemo institucije, hoćemo komunističke plenume ili šta već. Šta može da mi se desi? Da poginem, i ništa više – odgovorio je.

Vučić je istakao da se ne plaši hajke i pretnji.

– Da se plašim hajke i harange? Batinjanja? Ubistva? Ma ne pada mi napamet. To je vrlo loše. Oni neće da razgovaraju a ja sam spreman, ali neće da razgovaraju sa mnom jer znaju da nemaju nikakve argumente. Neću da se dodvoravam, hteli su svesku građevinskih radova, evo vam i šta s tim? Ništa. Što se pravite blesavi svi, što mislite da je potrebno da kao predsednik govorim ljudima da oni hoće Parisku komunu i ne znam šta. Ja sam protiv svega toga.

O narednoj godini

Istakao je da nijednom u poslednjih 12 godina nije išao na odmor duže od tri dana.

– Podigli smo Srbiju i standar, veće plate i penzije, kilometri puta, po prvi put ova deca koja su na protestima ne znaju da u istoriji Srbije dinar nije stabilan, ovo je prvi put, i kad sve to imate u vidu, čega da se plašim? Samo nekoliko godina posle ovoga bih bio u svim udžbenicima, pričalo bi se o meni. Suština je u tome da nemaju nijedan argument, svi su se sveli na „mnogo te mrzimo Vučiću“, jer uspeh nikada niko nije mogao da podnese, da postoji neko bolji od njih! Ne plašim se ni generala koji su likvidirali Vukovića, a danas se tajno sastaju sa Bjelogrlićem – izjavio je.

Neće dozvoliti da mu ološ drži pridike.

– Srbija je šampion u stranim i direktnim investicijama, nastavićemo da povećavamo plate i penzije, žao mi je što su prosvetari izgubili procenat plate. A mene ne ucenjuje niko i nikada neće. Sledeću godinu, nadam se da će biti dobra i odlična, uradićemo sve da sačuvamo mir i stabilnost, a što se tiče političkih protivnika, proći će kao i uvek, ukoliko ne dođe do onoga o čemu ne želim da govorim.

Vučić je dodao spisak uvreda koje koriste protiv njega nisu pokazatelj da imamo krizu u državu.

– Nema ništa od toga, ja sam svoj život posvetio Srbiji i njenom narodu, nema te sile koja može da me uplaši. I neću da na današnji dan kažem šta im je jedino rešenje da me se reši, mogu samo jednu stvar da urade, i savetujem im, ali nemaju hrabrosti za to.

(Kurir.rs)

