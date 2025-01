ODSTUPANJE OD PROSEKA: Meteorolog otkriva kakvo vreme nas očekuje do kraja januara

Kakvo nas vreme očekuje do kraja meseca otkriva meteorolog Slobodan Sovilj.

– Do kraja dana u većem delu umereno do potpuno oblačno, suvo i hladno. Na severu i istoku Srbije se očekuju sunčani periodi, a slab sneg samo na jugu i jugozapadu zemlje. Vetar slab i umeren, na severu Vojvodine i na planinama povremeno jak, severoistočni. Najviša dnevna temperatura od -1 °S na jugu do +5 °C na severu Vojvodine i u Negotinskoj Krajini.

U utorak (14. januara) ujutro slab i umeren mraz. Tokom dana u severnim i centralnim predelima Srbije pretežno sunčano, ali hladno vreme, povremeno uz malu ili umerenu oblačnost. U ostalim predelima umereno do potpuno oblačno, na krajnjem jugu ujutro i pre podne uz provejavanje slabog snega. Vetar slab do umeren, severoistočni. Najniža temperatura od -7 do -2 °C, a najviša od 0 do 4 °C.

U sredu (15. januara) na severu i zapadu Srbije naoblačenje, ali će se zadržati suvo. u ostalim krajevima sunčani intervali. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -8 do -3 °S, a najviša od -1 do 4 °S – kaže meteorolog.

Stabilno i suvo sa hladnim i maglovitim jutrima

U drugoj polovini januara 2025. godine očekuje se stabilno i uglavnom suvo vreme sa hladnim i mestimično maglovitim jutrima. Magla se po pojedinim kotlinama, dolinama reka i u nižim predelima može zadržavati i duže tokom dana, ali će u većini mesta preovlađivati sunčano vreme. Minimalna temperatura od -9 do -2 °C (slab i umeren mraz), na području Beograda od -6 do -2 °S, a najviša dnevna od 15. do 18. januara od -1 do 3 °S, u Negotinskoj Krajini do 7 °S, a zatim će biti u porastu i u većini mesta od 5 do 10 °S. Hladnije vreme zadržaće se samo u oblastima sa maglom. Povremena naoblačenja sa padavinama (kišom u nižim predelima, a snegom na planinama) očekuju se nakon 25. januara.

– Sveukupno, tokom januara 2025. godine treba očekivati pozitivno odstupanje temperature od oko +2 °C u odnosu na referentni klimatološki prosek od 1991 – 2020. godine (odnosno srednje januarske temperature u intervalu od +1 do +4 °C), kao i deficit padavina u odnosu na normalu, koja za ovaj period godine iznosi od 30 do 60 mm (a na planinama do 70 mm) na mesečnom nivou – zaključuje Sovilj.

(Pančevac/Novosti)

Na severu sunčano, na jugu sneg

Oblačno i suvo vreme sa sunčanim intervalima