MOĆNE REČI VUČIĆA KOJE SVI TREBA DA ČUJU: Ovo je način na koji mi vodimo Srbiju!

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas građanima putem svog Instagram profila.

Predsednik je istakao da odgovornost nije prazna reč, već način na koji se vodi država.

– Odgovornost nije prazna reč. To je važna reč i način na koji vodimo Srbiju. Odgovornost znači da se bavite problemima i da probleme rešavate. I kada podnosite ostavku, to nije znak slabosti, to je znak snage. Zato što nismo mi tu da služimo politici, već da naša politika služi građanima. I u tome je suštinska razlika između nas i svih ostalih. I zato ćemo odgovorno da nastavimo da vodimo politiku. U interesu građana Srbije, njihovog napretka i prosperiteta. Stabilnost, odgovornost – je najvažniji faktor u ponašanju organa vlasti. Zato ćemo uvek biti uz svoj narod i zato ćemo uspeti da napravimo najbolje rezultate za našu jaču Srbiju – poručio je predsednik Vučić u svom video obraćanju.

Ispod snimka, predsednik je napisao: „Uvek uz naš narod, za našu, jaču Srbiju“.

(Pančevac)

