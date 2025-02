Stižu mraz i minus temperature!

Nakon sunčane nedelje sa temperaturama iznad proseka za ovo doba godine, pred nama je sedmica sa temperaturama nižim i do 10 stepeni. Sunce će zameniti oblaci, a vraća nam se i jutarnji mraz sa temperaturama u minusu.

Ujutru u većini krajeva niska oblačnost, ponegde i magla, osim na severoistoku Srbije i u Negotinskoj Krajini gde će biti delimično vedro.

Pre podne i sredinom dana postepeno razvedravanje sa severoistoka, dok će se na jugozapadu i jugu Srbije zadržati pretežno oblačno tokom većeg dela dana, tek ponegde sa slabom kišom, a u planinskim predelima uz provejavanje slabog snega.

Vetar slab i umeren, na istoku Srbije i u planinskim predelima povremeno i jak severni i severozapadni. Najniža temperatura od -3 do 3, a najviša od 5 do 8, na istoku Srbije do 10 stepeni.

Povolјna biometeorološka situacija za sve hronično obolele i osetlјive osobe. Izvestan oprez se savetuje astmatičarima i nervno labilnim bolesnicima. Nesanica je moguće kao meteoropatska reakcija.

(RTS)