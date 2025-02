Sedmi izviđački „Acin memorijal“ u organizaciji Odreda izviđača „Crne rode“ priređen je za vikend u Osnovnoj školi „Miroslav Mika Antić“ i u Narodnoj bašti.

Tom prilikom upriličen je i drugi „Marš korakom kroz istoriju Pančeva“ po mnogim delovim grada, u kojima se, pored ostalih znamenitosti, nalaze spomenici palim borcima iz minulih ratova.

Iako je zvanično manifestacija otvorena pomenutim događajem u subotu, 1. februara, okupljanje je počelo u prostorijama pomenute obrazovne ustanove na Strelištu već u petak, kada su u pristizali učesnici iz udaljenijih mesta.

Među 25 odreda, koliko je došlo iz raznih delova Srbije, od Subotice do Niša, našli su se i gosti iz distrikta Brčko (BiH).

Ovogodišnji „Acin memorijal“ otvoren je u subotu, u jutarnjim satima, kada se, nakon predaje raporta predstavnika svakog odreda izviđača, prisutnima obratio zamenik starešine izviđača Srbije Dobrica Velimirović iz Beograda i poželeo im uspešnu manifestaciju.

Nakon toga dodeljene su posebne nagrade, a starešina domaćeg Odreda izviđača „Crne rode“ Lejla Purkar uručila je dve neobične plakete u obliku retke ptice po kojoj ova grupa skauta nosi ime, članovima uprave odreda Milošu Jakovljeviću i Nenadu Bjelošu sa porukom da bez njih ovakva aktivnost ne bi bila moguća, kao ni rad odreda.

Memorijal je otvorio potpukovnik u penziji, prijatelj „Crnih roda“, predsednik udruženja veterana 72. specijalne brigade Srđan Hadžić.

A onda je usledio pomenuti marš stazom koja je startovala od Osnovne škole „Mika Antić“, a oko 150 izviđača i drugih ljudi dobre volje potom su kroz staru fabriku „Utva“ došli do spomenika Crvenoarmejcima u Vojlovici, gde su i položili cveće.

– Kretanje smo nastavili ulicom Žarka Zrenjanina do Vatrogasnog doma, gde smo posetili dežurnu smenu pančevačkih vatrogasaca. Marširali smo kroz naselje Sodara i kejom po Tamišu, pored Crvenog magacina, zgrade Narodne pivare u Pančevu, bili gosti Turustičke organizacije Pančeva, gde smo posluženi čajem, sokom i slatkišima. Produžili smo putem pored stare železničke stanice Pančeva do spomenika streljanim rodoljubima na Trgu mučenika. Obišli smo zgradu Pančevačke gimnazije, pa nastavili ka Trgu kralja Petra Prvog i zastali ispred magistrata, gde nas je istoričar Srđan Božović, upoznao s malo poznatim detaljima iz slavne istorije grada nakon čega smo obišli postavku Narodnog muzeja i podrumske prostorije – navodi ona.

Nakon toga grupa se upoznala sa spomenicima narodnim herojima iz Drugog svetskog rata i poginulim Pančevcima u ratovima iz devedesetih godina prošlog veka.

Kolona je nastavila Njegoševom ulicom, prošla pored Gradske biblioteke, zgrade Istorijskg arhiva do spomenika Crvenoarmejcima na Trgu Margelova.

– Kretanje produžujemo do zgrade Stare bolnice i spomenika Vojvodi Stevanu Šupljikcu. Obilazimo zgradu logora „Svilara“ i kroz park „Barutana“, stižemo do zgrade „Streljačke družine“, a potom i do cilja i to jest startne pozicije u OŠ „Mika Antić“. Na svim spomenicima položili smo crvenu ružu i odali počasti stradalim herojima – istakla je Lejla Purkar.

Po povratku u „bazu“ deca su se okrepila ručkom, nakon čega su se ogledaala u poligonu spretnosti, koji je imao deset različitih prepreka.

Manifestacija je nastavljena u nedelju, 2. februara, u Narodnoj bašti gde su predstavnici domaćina pripremili takmičenje u orijentiringu za tri kategorija učesnika.

Na zatvaranju su učesnicima podeljene nagrade zahvalnice. diplome i medalje.

– Posebnu zahvalnost, pored ostalih, dugujemo Turističkoj organizaciji Pančeva, Zavodu za zaštitu spomenika i kulture Pančevo, Crvenom krstu Pančevo, kao i roditeljima odreda „Crne rode“ i naravno našim domaćinima iz OŠ „Mika Antić“ – navodi Lejla.

