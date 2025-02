JAVNI POZIV GRADSKE UPRAVE: Dodela pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica

Grad Pančevo, Gradska uprava, Povereništvo za izbeglice na osnovu člana 13. Pravilnika o uslovima i merilima za izbor korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine, Komisija za izbor br. II-06-020-6/2024-320 korisnika pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine

Lica koja su, usled događaja iz perioda od 1991. godine do 1995. godine stekla status izbeglice u Republici Srbiji, bez obzira na njihov aktuelni status, da je raspisan Javni poziv za dodelu pomoći za rešavanje stambenih potreba izbeglica davanjem 6 stambenih jedinica u zakup na određeno vreme sa mogućnošću kupovine na teritoriji grada Pančeva. Javni poziv će biti postavljen na oglasnoj tabli Povereništva za izbeglice, internet prezentaciji grada Pančeva i internet prezentaciji Komesarijata za izbeglice i migracije

Prijava na Javni poziv traje od 3. februara. do 5. marta 2025. godine u vremenu od 8 do 15 časova, svakog radnog dana, a sredom od 8 do 19 časova, u prostorijama Povereništva za izbeglice Grada Pančeva, Trg kralja Petra I br. 2-4.

Prijavni obrazac sa potrebnom dokumentacijom se preuzima u Povereništvu za izbeglice, Uslužni centar Gradske uprave Pančevo.

Sve informacije u vezi ove pomoći se mogu dobiti na broj telefona 013/308-818, i u prostorijama Povereništva za izbeglice.

