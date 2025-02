Kovinski Zmajevci laureati Pedagoške olimpijade u Moskvi

KOVIN – Na Međunarodnoj pedagoškoj olimpijadi u Moskvi, u kategoriji međunarodnog profesionalnog konkursa, nominacije „Umetnička fotografija“, kovinska “Zmajeva” osnovna škola dobila je još jedno laskavo priznanje pobednika, osvojeno drugo mesto, za rad „Tišina zimskog jutra u rodnom selu”,prenosi RTV.

“U našoj školi fotografija se neguje još od šezdesetih godina prošlog veka, kada je nastavnik fizike Bogdan Bogić sa velikim entuzijazmom pokrenuo foto-kino sekciju. Bila je to hronika života i rada ne samo naše škole već i Kovina. Odlaskom u zasluženu penziju, ostavio mi je u amanet da sledim njegov put sve do današnjih dana, od mračne komore do digitalne fotografije, kroz koje decenijama učenici razvijaju estetske vrednosti, tačnost i istrajnost. Iz tog ogromnog blaga nastala je i monografija “Naših 120 godina” posvećena jubileju 120 godina rada naše škole.

Nagrađena fotografija nastala je u trenutku, tihog zimskog jutra u centru Kovina koji se budio. Svetlost se probijala kroz lepršave oblake, naglašavajući tišinu i ritam svakodnevice, dok je prolaznik dodavao dinamiku kadru. Dokumentarna fotografija nastaje u trenutku i njom se bavim skoro pola stoleća, beležeći život oko sebe“, kaže dobitnik nagrade međunarodnog konkursa i mentor, profesor emeritus Dejan Kreculj.

