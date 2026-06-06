Najbolji srpski orijentirci u nedelju se takmiče u Narodnoj bašti

Prvenstvo Srbije u orijentiringu u ultra sprint disciplini biće održano u nedelju, 7. juna, sa početkom u 11 sati u pančevačkoj Narodnoj bašti.

Organizatori takmičenja su Orijentiring savez Vojvodine i Orijentiring klub OSA iz Pančeva.

Posetioci će imati priliku da vide nastupe najboljih srpskih takmičara u ovoj atraktivnoj sportskoj disciplini, ali i da se upoznaju sa osnovama orijentiringa, sporta koji kombinuje fizičku spremnost, snalaženje u prostoru i brzo donošenje odluka.

Za sve zainteresovane građane biće obezbeđeni instruktori koji će predstavljati ovaj sport i odgovarati na pitanja posetilaca.

(Pančevac/J. Filipović)

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