Velika jata gačaca opsedaju ulice grada i okolnih mesta

Poslednjih dana u na teritoriji Pančeva, poput onog na ulicama Starčeva, sve su češći prizor velikih jata ptica nalik na vrane ili gavrane.

A zapravo, reč je o pernatoj životinji srodne vrste koja se zove gačac.

Poznati pančevački ornitolog dr Zoran Manasijević navodi da je gačac poljska vrana, crne boje i ljubičastog odsjaja.

– Ova ptica poseduje snažan kljun sive baze, a na nogama kao da ima gaće, pa otuda i naziv. Glas mu je vranolik, odnosno kreštav. U pitanju je društvena ptica, koja se gnezdi kolonijalno, neretko i u centru velikih gradova. Tako veću koloniju možemo videti na platanima naspram tržnog centra Big, nekadašnjeg Aviva. Redovno se nalazi u pozamašnijem broju i u Narodnoj bašti – napominje on.

Ornitolog dodaje da su gnezda koje pravi gačac od granja i načičkana jedno do drugog.

– To je moćan letač, koji formira velika jata, naročito tokom jeseni i zime. S obzirom na to da je svaštojed, hrani se raznovrsno – od semenja do glisti i otpadaka. Ugrožava ga seča šumaraka ili zabrana, gde se obično gnezdi – ističe Manasijević.

(Pančevac/J. Filipović)

Ornitolog Manasijević: Sve o zimskom jatu sova u Gradskom parku

70 VRSTA PTICA U NARODNOJ BAŠTI Dr Manasijević: Za gledanje ptica preporučujem dvogled, a ponekad ih vidim i golim okom