Sunčano, ali hladno vreme, temparatura do 9 stepeni

Ujutru slab i umeren mraz, u Bačkoj, Sremu, po kotlinama i dolinama reka zapadne i južne Srbije, kao i u Timočkoj Krajini mestimično magla i niska oblačnost.

U toku dana pretežno sunčano, na severu Srbije povremeno uz umerenu oblačnost, dok će se u Negotinskoj Krajini magla i niska oblačnost zadržati veći deo dana. Vetar slab i umeren, u košavskom području i jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -9 do -1, a najviša od 4 do 9 stepeni.

Subota: Ujutru slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima, osim u Negotinskoj Krajini, gde će se magla i niska oblačnost zadržati veći deo dana. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -9 do -1, a najviša od 4 do 9 stepeni, u pojedinim delovima Negotinske Krajine hladnije (od 0 do 4).

Nedelja: Ujutru slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka na zapadu i jugu Srbije, kao i u Timočkoj Krajini magla. U toku dana malo do umereno oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vetar slab i umeren, u košavskom području jak, jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine. Najniža temperatura od -9 do -1, a najviša od 3 do 8 stepeni.

