Sportska sećanja: Blistava karijera Gojka Džepine

Pre više od šest decenija najpopularniji fudbalski klub u Beogradu bio je BSK. U njegovom trećem podmlatku, 1932. godine, začela se jedna fudbalska karijera.

Po prirodi uporan i temeljan, uz to izraziti talenat, mladi Gojko Džepina je sigurno koračao stazama uspeha. Kada je stasao do prvog podmlatka, bio je već ime u sportskim krugovima Beograda. Sa Gojkom su igrali Petar Mijatović, Žarko Mihajlović, Nikolić–Popaz, Radić–Žojka…

U omladinskoj reprezentaciji Jugoslavije debitovao je na utakmici protiv Poljske. Jugosloveni su pobedili s rezultatom 4 : 0. Dva gola postigao je centar naše ekipe, Gojko Džepina. Još tri puta je branio boje Jugoslavije, u revanšu protiv Poljske (1 : 1), zatim u susretu s Mađarskom (0 : 0) i na utakmici protiv Rumunije (2 : 0). Na poslednjoj utakmici bio je kapiten našeg tima i postigao jedan gol.

Pred rat, BSK je formirao takozvani vunder tim, iz kojeg je regrutovao igrače za prvu ekipu. U njemu su, pored Džepine, igrali Rajković, Rančić, Voves, Nikolić i, neko vreme, kao vojnik, Frane Matošić. U prvu ekipu BSK-a Džepina je ušao na utakmici protiv „Vašaša” iz Budimpešte. Ređaju se potom utakmice protiv BASK-a, „Građanskog”, „Jugoslavije”…

Za vreme rata igrao je u Beogradu za FK „Mitić”. Platu je dobijao u naturi – u robi koja se mogla naći u Robnoj kući „Mitić”. Bili su to štofovi za odela, čaše i slično. Čaše su fudbaleri prodavali ugostiteljima i tako dolazili do para.

Po oslobođenju, član je ekipe USAOJ-a i „Metalca”, koji je nastavio tradiciju BSK-a. U Pančevo je došao u isto vreme kada i Moša Marjanović. Za „Slogu” je nastupio prvi put 1946. godine na utakmici protiv „Bačke”. Pobedili su Pančevci, s rezultatom 4 : 0.

Iz tog vremena Gojko se seća prvog gostovanja Pančevaca u Beogradu. Igrali su u predigri utakmice reprezentacija Beograda i Zagreba. Pančevci su igrali s „Radničkim”. Pred prepunim stadionom naši fudbaleri su igrali dobro i poveli sa 1 : 0. U poslednjim trenucima prvog poluvremena „Radnički” je izjednačio na 1 : 1.

U pauzi, Moša Marjanović, igrač i trener „Dinama”, zahtevao je od Gojka da pređe iz navale u odbranu. Obrazložio je to rečima:

– Gole, moramo da sačuvamo renome Pančeva i nas igrača. Ne smemo da izgubimo.

Tako je do tada izraziti navalni igrač postao bek. Igrao je na tom mestu i u kvalifikacijama za saveznu ligu. Branio je boje „Dinama” do 1951. godine. Zatim je napustio Pančevo i kao trener proveo jedanaest godina u Bačkoj Palanci. Ponovo se vratio u Pančevo i trenirao „Dinamo” punih pet godina.

Velika je priznanja dobio Gojko Džepina za svoj rad u fudbalskom sportu: Zlatnu plaketu FSJ, Povelju „Dinama”, naziv zaslužnog sportskog radnika FSJ, Diplomu SOFK-a Pančeva, Vojvodine i Srbije, Priznanje trenerskih organizacija Vojvodine i Srbije i mnoga druga.

Iz knjige Marka Drakšana „Legende sporta Pančeva”, izdate 1996. godine

Priredio: Aleksandar Živković

