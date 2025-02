Najniža temperatura od -10 do -3 °S, a najviša od 4 do 9 °S.

Ujutru slab i umeren, lokalno i jak mraz. Tokom dana pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost. Vetar slab promenljiv, u košavskom području umeren i jak jugoistočni. Najniža temperatura od -10 do -3 °S, a najviša od 4 do 9 °S.

Utorak: Ujutru slab i umeren mraz. Tokom dana iznad većeg dela pretežno sunčano, a na zapadu, jugozapadu i jugu Srbije pretežno oblačno, na planinama ponegde sa slabim snegom. Vetar slab do umeren, u košavskom području povremeno i jak jugoistočni. Najniža temperatura od -9 do -2 °S, a najviša od 4 do 8 °S.

12.02.2025. Sreda: Postepeno povećanje oblačnosti, mestimično sa kišom u južnim i zapadnim predelima Srbije, na planinama slab sneg. Vetar slab do umeren, u košavskom području umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju povremeno i sa olujnim udarima. Najniža temperatura od -8 do -2 °S, a najviša od 2 do 8 °S.

