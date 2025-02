KAČAREVO: Ovo je detaljan program 38. Slaninijade

Kačarevo će od danas do 16. februara postati epicentar gurmanskog uživanja i tradicionalnih specijaliteta, jer nas očekuje još jedna spektakularna Slaninijada. Ovaj jedinstveni festival posvećen domaćim suvomesnatim proizvodima donosi vrhunsku slaninu, kobasice, čvarke i brojne druge delicije koje su deo naše bogate gastronomske baštine.

Posetioci će moći da uživaju u raznovrsnim ukusima domaćih proizvoda, ali i u neponovljivoj atmosferi uz tamburaše, folklorne ansamble i autentične slaninarske izazove. Na centralnom trgu i u hali sportova, svakog dana od 8 do 20 časova očekuje vas bogata ponuda slanine i vrhunskih mesnih specijaliteta koje će predstaviti oko 300 izlagača iz zemlje i regiona.

Prvi dan, 13. februar

U 12 časova svečano se otvara Slaninijada, na bini u centru naselja očekuje vas bogat umetnički program, a kulminacija događaja biće proglašenje „Zlatnog pobednika Slaninijade“. Nastupiće talentovane Sestre Golubović, Folklorni ansambl KUD-a „Veljko Vlahović“ i Baletski studio Sare Pavlovski, koji će doneti dašak tradicije i elegancije. Za sjajnu muzičku atmosferu pobrinuće se Banatski tamburaši „Neolit“, dok će orkestar „SRBISTIKE“, uz zvuke frule, dočarati duh prave Srbije.

U Hali sportova moći ćete da uživate u izložbi svih uzoraka slanine, dok ćete od ranih jutarnjih časova imati priliku da razgovarate sa stručnjacima i saznate kako se vrši selekcija najboljih uzoraka.

Od 9 do 12 časova u parku nas očekuje pravi kulinarski spektakl – okršaj u pripremi slaninarskog paprikaša. Deset ekipa iz južnog Banata nadmetaće se za prestižnu nagradu „Zlatni kotlić Slaninijade“, donoseći autentične ukuse i vrhunsku gastronomsku veštinu.

U četvrtak stručna komisija sastavljena od eminentnih profesora Veterinarskog fakulteta u Beogradu – Milana Baltića, Milana Božovića i Vladana Đurkovića – ocenjivaće sve pristigle uzorke slanine iz zemlje i inostranstva. Na osnovu kriterijuma poput kvaliteta proizvodnje, ukusa, mirisa i izgleda, slanina će biti ocenjena u više kategorija:

Najbolja domaća slanina – Prava, domaća, tradicionalno pripremana slanina, napravljena po receptima koji se prenose s generacije na generaciju.

Najbolja zanatska slanina – Slanina proizvedena u malim radionicama i mesarama, uz posebnu pažnju na kvalitet, način dimljenja i sazrevanje.

Najbolja industrijska – Slanina proizvedena u većim pogonima, dostupna široj publici, ali i dalje podložna ocenjivanju po kvalitetu i ukusu.

Najdeblja slanina – Kategorija koja nagrađuje slaninu sa najvećom debljinom, kao pravi simbol bogate i masne poslastice.

Najbolja inostrana slanina – Priznanje za najbolju slaninu koja dolazi izvan granica naše zemlje, omogućavajući međunarodno takmičenje i razmenu različitih tehnika proizvodnje.

Najbolja slanina od mangulice – Posebna kategorija za delikatesnu slaninu od autohtone rase mangulice, poznate po bogatom ukusu i visokokvalitetnoj masti.

Najveća slanina – Pobednik ove kategorije je slanina koja se ističe svojom impozantnom veličinom.

Najduža slanina – Ocenjuje se slanina koja se ističe svojom dužinom, uzimajući u obzir konzistentnost i kvalitet duž cele površine.

Drugi dan, 14. februar

U petak od 12 časova, na bini, biće organizovane radionice tradicionalnog veza i izrade nakita, kao i kreativne radionice za decu. Nakon toga, sledi nastup Kulturno-umetničkog društva „Stanko Paunović“ iz Pančeva, koje će kroz pesmu, igru i koreografije dočarati bogatstvo tradicije naših prostora.

Od 20 časova u „Grand“ sali gostuje pevačica Aleksandra Mladenović.

Treći dan, 15. februar

Za prave ljubitelje slanine pripremljen je niz takmičenja koja će testirati snagu, brzinu i izdržljivost. Slaninarski izazoviće biti organizovani na bini u parku.

Od 10 do 12 sati Slaviša Ševrt “Slaninarska karikatura”.

Od 9 do 13 sati Na košarkaškom terenu u parku održava se takmičenje u kuvanju slaninarskog pasulja! Sav prikupljeni pasulj biće doniran domu za decu bez roditeljskog staranja „Spomenak“.

Od 10 do 12 sati Na košarkaškom terenu u parku održavaju se dečje igre bez granica pod vođstvom učiteljice Branke Davidović

U 12 sati NAJLJUĆI SLANINAR 2025 izazov u jedenju slanine i najljućih paprika na svetu

U 13 sati NAJJAČI SLANINAR 2025 izdržaj u držanju table slanine – kategorija muškarci

U 13.30 sati NAJJAČA SLANINARKA 2025 izdržaj u držanju table slanine – kategorija žene

U 14 sati NAJJAČA SLANINARSKA RUKA 2025 (kategorija muškarci do 80kg, preko 80kg, kategorija žene – najjača damska slaninarska ruka)

Klub Dinamo iz Pančeva, specijalizovan za obaranje ruku, sa ponosom podržava organizaciju takmičenja u ovoj izuzetnoj veštini, uz neizostavnu degustaciju domaće slanine. Članovi kluba pobrinuće se da takmičenje bude održano u skladu sa najstrožim pravilima ovog sporta, garantujući uzbudljivu i fer borbu za sve učesnike.

(Pančevac/TO Pančevo)

