Slanijada u Kačarevu od 13. februara: Dođite, donosite apetite i prazne cegere!

U Kačarevu će se od od 13. februara do 16. februara 2025. godine održati tradicionalna Slaninijada.

Ako voliš da jedeš, pečeš, pržiš, ali i samo gledaš kako slanina magično nestaje sa tanjira – ovo je manifestacija za tebe!

Prolaznici i gurmani, svi ste dobrodošli na najveći festival slanine u regionu, gde će miris prženih delikatesa voditi put i u srca onih koji samo dođu na „mali zalogaj“, stojiu pozivu organizatora i dodaje: .

Ne zaboravite, ovo nije samo za one koji vole da jedu – ovo je i za one koji uživaju u dobroj zabavi, odličnoj atmosferi i druženjima koja traju do poslednjeg zalogaja!

Dođite, donosite apetite i prazne cegere!

(Pančevac)

