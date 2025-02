Vreme u četvrtak biće promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i sa lokalnom pojavom kratkotrajne kiše, u planinama slabog snega.

Dnevna temperatura u manjem porastu, do 6 stepeni, a košava će i dalje duvati, ali će oslabiti u odnosu na sredu.

Pretežno oblačno, ujutru mešovite padavine (kiša, susnežica i sneg). Kiša će se lokalno lediti na tlu.

U toku dana mestimično slaba, kratkotrajna kiša, koja će se posle podne još na istoku Srbije lokalno lediti na tlu.

Vetar slab do umeren, u košavskom području ujutru i pre podne umeren i jak jugoistočni, a na jugu Banata i u donjem Podunavlju i sa udarima olujne jačine, u drugom delu dana u postepenom slabljenju.

Najniža temperatura od -3 do 3 stepena, a najviša od 1 stepen na istoku do 11 stepeni na zapadu Srbije.

Biometeorološka situacija neće pogodovati većini hronično obolelih i osetlјivih osoba. Oprez se savetuje cerebrovaskularnim, srčanim i psihičkim bolesnicima. Reumatski i bolovi u mišićima su očekivani kao meteoropatske reakcije. Učesnicima u saobraćaju se preporučuje povećana opreznost.

Petak: Umereno do potpuno oblačno, ali i malo toplije, ponegde sa kišom, na visokim planinama sa snegom. Vetar slab i umeren, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na planinama povremeno i jak južni i juoistočni, od sredine dana u skretanju na severoistočni i u postepenom slabljenju. Najniža temperatura od -4 do 4 stepena, a najviša od 6 stepeni na severozapadu do 13 stepeni na jugoistoku Srbije.

(RTS)