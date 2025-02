Južni Banat: Petoro dece u proseku svake godine oboli od raka

Međunarodni dan dece obolele od raka je ustanovljen 2002. godine od strane Međunarodne konfederacije Udruženja roditelja dece obolele od raka. Od tada se obeležava u više od 100 zemalja širom sveta.

U Srbiji je ovaj datum postao deo nacionalnog Kalendara javnog zdravlja 2013. godine, na inicijativu udruženja roditelja dece obolele od raka i uz podršku Ministarstva zdravlja.

U Južnobanatskom okrugu, u poslednjih pet godina, svake godine je prosečno petoro dece uzrasta 0-19 godina obolevalo i jedno dete umiralo od malignih bolesti. Tokom 2023. godine od raka je obolelo šestoro dece, četiri dečaka i dve devojčice. Najveći broj obolelih registrovan je u uzrastu od 0 do 4 godina (50 odsto ), u uzrastu od 15 do 19 godina 33 odsto , od 5 do 9 godina 17 odsto , dok u uzrastu od 10 do 14 godina nije bilo obolelih. Tokom 2022. i 2023. godine u Južnom Banatu nije bilo smrtnih ishoda od ove grupe bolesti u dečijoj populaciji.

Najčešći maligni tumori kod dece u našem okrugu su akutne leukemije i linfomi, zatim maligne bolesti lokalizovane na mozgu, kostima, mekim tkivima, bubrezima, polnim organima i žlezdama.

Uspeh lečenja i stopa preživljavanja dece obolele od raka zavisi od regiona i stepena ekonomske razvijenosti. U visokorazvijenim zemljama sveta stopa preživljavanja iznosi 80 odsto , ali u pojedinim delovima sveta koji imaju slabije razvijene resurse iznosi svega 20 odsto . Tim povodom su Svetska zdravstvena organizacija i Međunarodno udruženje za borbu protiv raka postavili cilj da se do 2030. godine postigne eliminacija bola i patnje kod dece koja se bore protiv raka i da se preživljavanje dece sa bilo kojom dijagnozom raka u svetu poveća na 60 odsto.

U skladu sa preporukama Svetske zdravstvene organizacije i Međunarodnog udruženja za borbu protiv raka kod dece u kontinuitetu se sprovode brojne kampanje koje imaju za cilj pokretanje šire društvene zajednice, kroz zajedničke akcije usmerene na ranu dijagnostiku raka, na odgovarajući medicinski tretman i lečenje, kao i na bolju dostupnost odgovarajućih lekova. Sve ovo će omogućiti da se udvostruče stope izlečenja i spasi milion dečjih života tokom sledećih deset godina.

U cilju zaštite i unapređenja zdravlja jedne od najosetljivijih populacionih grupa, Institut za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut” sa mrežom okružnih instituta i zavoda za javno zdravlje se od početka aktivno uključio u obeležavanje ovog važnog datuma iz Kalendara javnog zdravlja.

