Vučić: Oni žele da mogu da gaze Srbiju! Nije organizatorima spolja cilj srušiti Vučića, već Srbiju

Pre početka Vučićevog govora publika skandira „Aco, Srbine“. Predsednik je zamolio okupljene da skupe sve transparente da i drugi ljudi mogu da vide i posebno se zahvalio ljudima koji su na skup došli iz Doboja.

– Mile, da si mogao da vidiš nepreglednu masu ljudi… Hvala vam ljudi što ste večeras ovde u Mitrovici, hvala vam na tome što ste uz svoju Srbiju, hvala vam što ste zabrinuti za svoju zemlju, a niste uplašeni- rekao je Vučić.

Kaže da su došli u Mitrovicu jer znaju da je Srbija ugrožena. Ukazao je i na zloupotrebu dece od strane opozicije u političke svrhe.

– Nije onima spolja koji su sve organizovali cilj srušiti Vučića, već Srbiju. Cilj je srušiti Srbiju zato što oni hoće da Srbija ne bude ekonomski napredna, oni hoće da Srbija bude slaba u regionu, oni hoće da Srbija ne može i ne sme da pomogne Republici Srpskoj, oni hoće Srbiju koja kleči i izvinjava se i za zločine koji su nad njenim narodom počinili – kazao je on.

Podsećao je na slučaj kad smo se pre više od 12 godina izvinjavali Hrvatima za „Oluju“, a Albancima što pokušavaju da otmu deo naše zemlje.

Prosečna plata je bila 330 evra, a danas 930 evra, podseća. Ističe da je na delu pokušaj obojene revolucije.

– Jesmo li kao država svesni da moramo da sačuvamo napu budućnost? Šta mislite šta su sve razlozi? Navešću vam tri tačke zašto je sve ovo pokušaj obojene revolucije. Srbija nije pristala na kapitalicju, Srbija Kosovu i Metohiju doživljava kao deo Srbije. Pokušavaju da smenj ekonomsku snagu Srbije, vrate poslušnike na vlast i govore im šta da rade i čine. Pre 12 i 15 godina sednica Vlade se održi kad u američkoj vladi odobre dnevni red. Danas ne smeju da pomisle da pozovu i pitaju za dnevni red. Cilj je da Srbija bude nemoćna i slabija od svih, uvek su jačali sve oko nas da Srbija bude što slabija – rekao je on.

Podseća na raskol u CG unutar DPS 1997. godine, te ističe da je to bila najava „razdruživanja sa Srbijom“.

– Prvo su se takmičili ko je veći Srbin, a onda su se još 1999. godine neki dogovorili da podrže NATO agresiju i samo čekali priliku da se odvoje od SRJ – rekao je on.

Podseća da je to bio glavni uslov da Amerikanci daju pare dosovcima, te da je bivši ministar Svilanović rekao da su oni svi znali da će Crna Gora morati da ode.

– Zato vam danas kažem – Ne mislite valjda da je smisao svih milijardi koje su dali u tome da umesto Vučića dođe Jovanović, Petrović ili bilo ko drugi. Ne! Cilj je da sruše Srbiju! Oni vam to otvoreno govore i kažu da su sačuvali pozivni broj za Vojvodinu i da govore vojvođanskim jezikom, stvaraju „vojvođansku naciju“, a mi se svi pravimo da to ne vidimo – rekao je on i ukazao na to šta priča Dinko Gruhonjić.

Time žele, dodaje, da u potpunosti unište Srbiju.

– Srbija je danas ponosna i podigla je glavu! Traže da Srbija uvede sankcije Rusiji, a ja kao predsednik Srbije sam rekao da je Srbija slobodna, nezavisna i suverena zemlja koja će uvoditi sankcije kome i kada hoće – rekao je i ukazao na važnost očuvanja tradicionalnog prijateljstva sa Rusijom, kao i prijateljstva sa Kinom.

Zastrašujući je napad na našu zemlju ogromnim sredstvima i ogromnom snagom, rekao je on

