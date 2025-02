Hladan početak sedmice, eva kada će otopljenje

. Najniže temperature kretaće se od -5 do 0 °C, a najviše od -1 do 4 °C.

Danas se očekuje hladno vreme sa slabim do umerenim jutarnjim mrazem. Severozapad Srbije biće pretežno sunčan, dok će u ostatku zemlje biti oblačno, povremeno sa slabim snegom. Krajem dana padavine će prestati. Najniže temperature kretaće se od -5 do 0 °C, a najviše od -1 do 4 °C.

Očekivane biometeorološke prilike izazvaće uobičajene tegobe kod većine hronično obolelih. Oprez se savetuje srčanim, respiratornim i nervno labilnim bolesnicima. Kod meteoropata su mogući reumatski bolovi i neraspoloženje. Koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.

U utorak na zapadu i severozapadu jačanje jutarnjeg mraza uz sunčane periode, dok će u ostatku zemlje biti oblačno i uglavnom suvo. Kratkotrajni sneg moguć je ponegde u Banatu, centralnoj i istočnoj Srbiji, kao i u planinskim predelima.

Sredinom sedmice, u sredu i četvrtak (19 – 20.02.), očekuje se umeren do jak jutarnji mraz, a tokom dana pretežno sunčano vreme sa temperaturama od 1 do 5 °C.

(RTS)