VUČIĆ U HIT TVITU: Protesti su doneli veliku štetu našoj ekonomiji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić,koji gostuje na televiziji Pink u emisiji „HitTvit“ , rekao je da ne misli da je problem kada ljudi misle drugačije kada imaju drugačije stavove, to je blagorodno za demokratiju.

Pored predsednika Vučića, gosti Verice Bradić su studenti Marina Stanić i Miloš Pavlović, kao i dr Vladan Petrov, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta u Beogradu.

„Ne postoji zemlja u kojoj imate jednoumlje. Sada imamo velike i ozbiljne probleme, veliku štetu doneli su protesti našoj ekonomiji. Ogromnu štetu i nesagledivu štetu su protesti doneli našoj ekonomiji. Nadam se da ćemo uspeti da spasimo zemlju i sačuvamo radna mesta – kaže Vučić.

– Pitanje za nas je da li možemo da podignemo nivo investicija, da ulažemo u škole, bolnice. Mi moramo da radimo i pokazujemo ljudima rezultate. Treća stvar koja je važna je šta ćemo da radimo sa infrastrukturnim projektima. Niko ništa 2 meseca nije uradio za prugu Novi Sad – Beograd, niko ništa neće da potpisuje zbog sveopšte hajke. Svakog prvog će da traže pare, a niko neće da radi. Svakog meseca će da traže platu. Niko ništa nije radio 2 i po meseca i svi čekaju da dobiju istu, ili malo uvećanu platu.

Prof. dr Vladan Petrov se osvrnuo na blokade nastave na fakultetima.

– Nastave trenutno nema što je veliki problem. Trenutno nema onoga zbog čega postojimo, nastave i sipita. Mada sam čuo da postoje neki pokušaji da se barem održe pokušaji odbrane master radova. Poznato je da ja nisam hteo da idem uz dlaku studentima, a pogotovo ne njihovim profesorima – istakao je Petrov.

Nikada se nisam do sada suočio sa ovakvom situacijom – rekao je Petrov i dodao da je govor predsednika Vučića ostavio jak utisak na njega.

– Juče je predsednik rekao da se već tri meseca ne smeje. Tako i ja. Bojim se za, osim ekonomske, za one društvene probleme, jer su odnosi profesora i studenta mnogo narušeni.

Student Miloš Pavlović ističe da mu podele među kolegama trenutno baš smetaju. – Želim da pitam narod kome su podele ikada išta dobro donele. Pogledajte samo našu istoriju. Moramo se ograditi od svake podele. Mi imamo samo ovu zemlju, mi smo jedan isti narod i moramo se boriti za našu zemlju koja je napadnuta spolja. Moramo se ujediniti i tako stati na prvi front – kaže Pavlović, dok Marina Stanić ističe da se trudi da se skloni iz cele situacije i da je minimalno prati jer je to ne zanima jer želi da studira.

– Profesori su počeli da rade za sebe. A ono što im je posao da rade, a posao im je da brinu o deci, to im ne pada na pamet da rade, a posebno se odnosi na nastavnike u delu osnovnih i srednjih škola. Zato sam više uvek poverenja imao u studente nego u prfesore. Mnogo više očekujem od studenata nego od profesora jer oni na fakultetima razgovoraju o svojim zvanjima, ali nemaju vremena da razgovaraju o sudbini studenata – kaže Vučić. – Kako će profesori koji su štrajkovali će sada davati đacima jedinice i dvojke, jer će doći roditelji koji će reći da su ih podržali a oni daju te ocene.

„Deklaracija nije nastala iz hira“

Predsednik Vučić se osvrnuo i na pravni status deklaracije o Vojvodini.

– Ovde je reč o političkom aktu, a mi ćemo pokušati u nekom trenutku da sa takvim aktom izađemo pred Narodnu skupštinu. Važno je da ljudi znaju da deklaracija nije nastala iz hira i nije politički spin. Znamo šta je cilj mnogi sa zapada i kakvog bi Vučića oni želeli da vide. Samo naivni ljudi mogu da poveruju u to da se podigla samo mladost, neko drugi tu diriguje. Oni koji su dobijali pare od USAID-a i NED-a. Ovo vam govorim kao predsednik države kome ne mogu ništa, a sve je usmereno protiv mene. Suština je prvo ekonomsko razaranje Srbije, a onda i teritorijalno. To im je plan i nikakve sumnje nemojte da imate u to. Naše suprotstavljanje biće sve jače. Nijedan policajac nije podigao pendrek a imali smo puno zakonsko pravo za to. Svako okupljanje bez prijave skupa je kriminalni akt, sve smo pustili. Ja želim da razgovaramo, ti mladi ljudi su naša budućnost, dobra ili loša. Što pre se vrate u klupe da uče biće bolja. Neki su tu samo zbog politike, pod uticajem Gruhonjića i ostalih -rekao je Vučić.

Kaže da im je sledeći korak i da će gledati kako da Vojvodina dobije pozivni broj.

– Na najpokvareniji način su organizovali revoluciju. Borimo se i nijednom nismo iskoristili pendrek. Sve njihove aktivnosti su kriminalne i nelegalne. Sve smo pustili jer želimo da razgovaramo jer ti mladi ljudi su nam budućnost. Mi sa njima hoćemo da razgovaramo.

Predsednik Vučić kaže da je pozivao na razgovore i da je to uradio i juče na skupu povodom Sretenja ali večeras i u emisiji.

– Neću da se sklanjam, spreman sam da kažem svakom profesoru šta mislim u lice. Ne mogu da verujem da Bakić predaje nekome nešto. Kada sam studirao svi smo imali pravo na mišljenje.

– Ja sam predsednik i moram da kažem istinu. Gospodin Đajić je jedan kriminalac i prevarant. Vi pitate da li je Đajić nešto upravu za nešto pošto valjda Petrov ne zna pravo?! Kažu, vlast izaziva nasilje. Koji je to nasilni akt preduzela vlast u prethodna tri meseca? Nije preduzela čak ni kad su spaljivali Gradsku kuću u Novom Sadu. Nijednog sekunda. Kad pričate o nasilju nad demonstrantima, najveće je nasilje nad demonstrantima koji pripadaju drugoj strani. Juče su pretučeni momci u Novom Sadu i Kraljevu.

– Sve vreme su im puna usta institucija, govorim o profesorima, a svaku instituciju ruše.

Kaže da su sastavili Anketnu komisiju od najgorih mogućih, a među kojima je i Dejan Šoškića.

– Čovek koji je sinonim za korupciju. E on će sad umesto Tužilaštva i pravosudnog sistema da ispuituje korupciju. Mi ponudimo razgovore neće razgovore, pričaju o demokratiji a neće referendum ni izbore. Oni hoće da vladaju, organizatori protesta ti spolja i ovi iznutra, ne govorim o studentima. E oni hoće da vladaju bez izbore, da hoiće da ukinu institucije.

O SBB i Šolaku

– Dogodilo se to dok su vodili revoluciju Šolak se obogatio za dodatnih 1,5 milijardu evra. On sada ima milijardu evra više u džepu. Kaže ništa se nije promenilo, pa laže vas.

Kako kaže čeka se da se završi takozvani klozing i da kada to budu sve će se promeniti. Kaže da će građani imati sve kanale tada na svim operaterima, sem N1 i Nove S, koji su potpisali ekskluzivitet sa SBB i da će ostati samo tamo.

– Šolak je prodao nešto, strpao pare u džepove, obogatio se toliko, a kriv Vučić. Pa kako kriv Vučić?

Voditeljka je rekla da jedan novinar iz Šolakovih medija kaže: „Šolak je spasao nezavisne medije, tako što je žrtvovao ostatak svojih kompanija.“

– E pitaću ga da li je tako u novembru ove godine. Zato što oni nisu uspeli da obezbede dodatna finansiranja. Prvo će da ih pootpuštaju, a mi ćemo da pomognemo da ih zaposle ovde, onde na drugim mestima. Uzmemo nekog od njih za PR. Oni nemaju ideale osim mrzimo Vučića.

Na konstataciju voditeljke da se Obradović naljutio jer su ga vređali na utakmici i da je udarao šakom o sto, Vučić kaže:

– Gledao sam kraj i produžetke, pošto smo bili u Mitrovici. Imao sam sastanke koji su važni. Znam samo da se Vukan obradovao rezultatu. Ja sam video to, nažalost, usledio je i odgovor. Bilo je ružno što se govori Obradoviću, a bilo je još ružniji odgovor u kome je upletena jedna dama, supruga Čovića. A kada viču Vučiću pederu, što viču na svakoj utakmici nemam problem sa tim. Ja ne lupam šakom o sto, ali to se podrazumeva jer ja kao predsednik moram da trpim uvrede.

Govoreći o studentu Milošu Vučić kaže da je on postao zvezda i da svi žele da se slikaju sa njim. Kako kaže Marina je izašla pred ljude gde se ne vidi kraj (skup povodom Sretenja), održala je govor bez imalo straha.

Iako je opozicija pokušala da umanji broj prisutnih na skupu u Sremskoj Mitrovici, predsednik je izneo neoborive činjenice.

– Nema tu laži, 2.062 autobusa su parkirani u Sremskoj Mitrovici, to je preko 100.000 ljudi. Znamo i da je broj ljudi u Kragujevcu bilo oko 24.000 u piku. Nemojte da lažete, a svi to rade stalno. Mi možemo da dovedemo i preko 200.000 ljudi, jer je moral sada neuporedivo snažniji na ovoj strani. Ljudi su siti blokada, rušenja države, siti su svega. Laganje o broju je deo njihovog specijalnog rata, koji govore i kako smo mi ljude dovlačili – rekao je Vučić.

O montiranim snimcima odglumljene saobraćajke – Nisu to navodni snimci, to su stvarni snimci. Mi smo radili i analizirali sve što se zbiva i imali smo dovoljno inputa koji su govorili da je reč o revoluciji koja se dovodi spolja. Ja nisam mogao to da prihvtim, međutim, postao sam svestan da je u toku obojena rezolucija. Onda smo seli da razgovaramo kako ovo da sprečimo i sačuvamo ovu decu, te nikako ne učinimo ništa protiv njih. Ovo što ste videli na snimku, ne znam šta su ti ljudi mislili, da su svi za njih i da neko neće ovo da slika i snima. Ogroman broj ljudi ih uopšte ne podržava. Ja sam isto svestan da neki broj ljudi nije za mene i da gaji neke negativne emocije. Ovo je najbolji pokazatelj da je reč o obojenoj revoluciji. Ovo je način pripreme ili jedna od tehnika za to – rekao je Vučić.

(Pančevac)

