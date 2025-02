VUČIĆ U BUDIMPEŠTI: Kad god je Srbiji i meni bilo teško, uvek smo prijateljsku ruku pronalazili ovde

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić stigao je danas u Budimpeštu, u jednodnevnu posetu Mađarskoj. Na aerodromu ga je dočekao mađarski ministar kulture i inovacija Balaš Janko. Predsednik Mađarske Tamaš Šujok na svečanoj ceremoniji predsedniku Vučiću uručuje Veliki krst Ordena za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom.

Vučić je još jednom iskazao svoje zadovoljstvo zbog dobijanja ovog ordena.

Ističe da se nada da će odnosi Srbije i Mađarske pokazati ogromnu otpornost u budućnosti.

– Imamo važne razgovore, gotovo trosatne ovde u Budimpešti, da pokušamo da usaglasimo šta nam je sve činiti u narednom periodu, da saznam nešto o onome što predstoji na evropskom nivou. Videli ste da je Makron sazvao desetak zemalja i šeficu Evropske komisije i NATO, kao evropski odgovor na Tramp-Putin sastanak u Arabiji. Zelenski ide u Arabiju, ali ne da razgovara sa njima, neće prihvatiti te rezultate, računa na veću evropsku podršku. Mi da vidimo kako najbolje da plovimo, polako ali sigurno, i da usidrimo srpske i mađarske brodove u jednu mirnu luku. Sagledaćemo naše ekonomske, energetske i sve ostale interese – navodi on.

– Nadam se da će biti dovoljno mudrosti u regionu, posebno kad je u pitanju BiH, da ne donose presude koje bi mogle da ugroze stabilnost na bilo koji način – dodaje Vučić.

O podršci Sergeja Lavrova

– Ja ću sutra imati važne sastanke vezane za NIS u Beogradu. Zahvalan sam Lavrovu što je danas, odmah po Sretenju, zvanično objavio da će Rusija učestvovati na Ekspu. Zatražio je i posebno mesto za ruski paviljon. Beskrajno im hvala na tome. Biće nam izuzetno dragi gost 2027. godine. Zahvalan sam mu i što je osudio pokušaj obojene revolucije, oni dobro znaju kako to izgleda. Ja sam to sada najbolje naučio. Da se malo našalim, ako stignem večeras ću pitati Viktora ko je najbolji izdavač u Mađarskoj, pa da izdam knjigu ne samo u Srbiji, nego širom sveta. Dogovoriću i sa Kinezima, mojom braćom i prijateljima, sada i sa Mađarima. Da vidimo u koliko zemalja širom sveta, ali mislim da će se u mnogim zemljama proučavati kao udžbenik – kako najpre umiriti i kako pobediti obojene revolucije izazvane spolja. Mislim da će to poslužiti kao putokaz mnogim slobodarskim zemljama koje treba da odbrane svoju samostalnost i nezavisnot – rekao je Vučić.

– Veoma sam uzbuđen, srećan i ponosan što sam primio Veliki krst sa zvezdom na ogrlici, to za mene znači više od bilo koje reči koju mogu da izgovorim – rekao je Vučić.

– Kao čovek sam više nego ičemu odan svojoj Srbiji i svom narodu, ali sam ne samo poštovao, cenio, već i zavoleo mađarski narod, moje prijatelje iz mađarskog naroda i danas iskreno volim mađarsku državu. Uradili smo mnogo na pomirenju Srba i Mađara, nikada nije dovoljno, ali sam siguran, otpornost koja će nam biti potzrebna u budućnosti, mislim da će biti veća nogo što očekujemo i vi i ja danas, otpornost da pokaže da su naši odnosi utemeljeni i na stvarnim interesima i na iskrenom prijateljstvu između naših naroda – dodao je on.

– Danas je Mađarska i njeno rukovodstvo, nije popularna samo u Subotici ili Adi, već možda popularnija u Beogradu, Nišu, i to je vaš uspeh, jer su vas Srbi iskreno zavoleli. Želim da kažem da je meni sve ovo bilo olakšano, jer sam za prijatelja imao Viktora Orbana. Kad god je Srbiji i meni lično bilo teško, uvek smo prijateljsku ruku pronalazili ovde u Budimpešti. Istovremeno verujem da smo uvek pružali ruku prijateljstva i bez obzira na to što smo manji, nismo deo EU, u odnosu smo vernost i lojalnost na svaki način dokazali. Ovaj orden prihvatam kao ogromnu čast u lično ime, ali i ime svih građana Srbije koji danas znaju da vole Mađarsku, znaju da vole narod Svetog Ištvana, i sa sigurnošću mogu da kažem – računaju na zajedničku budućnost sa našim mađarskim prijateljima. Hvala vam za ovaj današnji čin, meni će ovo ostati urezano kao jedan od najlepših dana u mom životu, ali verujem da će biti još jedan kamen na divnom putu saradnje Srba i Mađara, Srbije i Mađarske. Hvala vam i neka večno živi prijateljstvo Srba i Mađara, Srbije i Mađarske – zaključio je Vučić.

U pozdravnom govoru pre dodele ordena, predsednik Srbije nazvan je istorijskom ličnošću – kao neko ko veruje u zajednički rad.

Istaknuto je da je predsednik Srbije odigrao istorijsku ulogu u pomirenju dva naroda – Srba i Mađara, te da je saradnja dva naroda danas postala uzorna. Vučić je proširio političku saradnju, produbio kulturne veze i postavio temelje za uspešnu saradnju na polju energergetike, ekonomije i infrastrukture.

„On zbližava dve nacionalne zajednice u gotovo svakoj oblasti“, naveo je mađarski predsednik Tamaš Šujok.

„Odlikovanje dovedeno predsedniku Vučiću simbol je prijateljstva srpskog i mađarskog naroda, izraz međusobnog poštovanja i našeg čvrstog savezništva“, dodao je on.

Predsedniku Vučiću uručen je orden

Veliki krst Orden za zasluge sa ogrlicom i zlatnom zvezdom Republike Mađarske Šujok je Vučiću dodelio u avgustu prošle godine, na predlog mađarskog premijera Viktora Orbana. U obrazloženju je navedeno da je odlikovanje Vučiću dodeljeno jer je odigrao značajnu ulogu u produbljivanju odnosa Mađarske i Srbije, za posvećenost razvoju ekonomskih, energetskih i bezbednosno-političkih strateških saradnji, kao i za velike zasluge u istorijskom pomirenju mađarskog i srpskog naroda.

Počela svečana ceremonija

Na početku ceremonije u izvođenju mađarskog Vojnog orkestra intonirane su himne Mađarske i Srbije.

