DRUGI PORAZ U DVA DANA: Nole i Verdasko eliminisani u četvrtfinalu ATP turnira u Dohi

Srpski teniser Novak Đoković i Španac Fernando Verdasko nisu uspeli da se plasiraju u polufinale dubla na ATP turniru u Dohi, pošto su danas u četvrtfinalu poraženi od Finca Harija Heliovare i Britanca Henrija Patena rezultatom 7:5, 6:4.

Meč je trajao sat i 22 minuta. Heliovara i Paten su drugi nosioci na turniru, dok su Đoković i Verdasko dobili specijalnu pozivnicu od organizatora za učešće.

Finsko-britanski dubl je u oba seta napravio po jedan brejk i tako došao do pobede i plasmana u polufinale.

Heliovara i Paten će u polufinalu turnira u Dohi igrati protiv Britanaca Džoa Salisberija i Nila Skupskog.

Đoković je u utorak u prvom kolu u singl konkurenciji poražen od Italijana Matea Beretinija.

Ovo je Fernandu Verdasku bio poslednji duel u karijeri, jer je odlučio da se nakon ovog turnira povuče iz tenisa.

Thank you for everything @FerVerdasco 👊

Happy retirement 🙌#QatarExxonMobilOpen pic.twitter.com/tsAPUsxPZt

— Tennis TV (@TennisTV) February 19, 2025