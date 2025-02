Radulović: Havarije na glavnoj dovodnoj cevi vode

Grad se tokom radova na sanaciji glavne dovodne cevi vodom snabdeva samo preko cevi koja ide preko mosta. Aleksandar Radulović, direktor JKP-a „Vodovod i kanalizacija”, za naš sajt je objasnio:

– Specifičnost ove havarije je ta što se ispostavilo da se ne radi o jednoj, već o više havarija sa obe strane keja, i to na izuzetno velikoj dubini pored samog Tamiša, dakle u nivou podzemnih voda, što jako otežava radove i usložnjava napore radnika „Vodovoda” na sanaciji cevi. Problem su i niske temperature, što predstavlja veliki izazov za stručnjake našeg preduzeća, koji ulažu maksimum da skrate rokove završetka sanacije i građanima pruže odgovarajući pritisak i nivo usluge vodosnabdevanja. Dan pred Sretenje radovi su trajali do 4.30 sati ujutro, po snegu i velikoj hladnoći, a radnici nisu napuštali gradilište dok posao nije bio završen, obezbeđujući na taj način uredno vodosnabdevanje Pančeva za vreme praznika. Očekujemo da će najkasnije do petka, 21. februara, tokom dana biti završen najveći deo posla posle čega će režim pritiska ubuduće biti stabilan.

Cev koja stručnjacima i radnicima zadaje toliko muka je od čelika, prečnika 800 milimetara i položena je pre 40 godina, ali zbog blizine Tamiša i promenljivog režima vazduh-voda ubrzano je korodirala i neophodno je da se u skorije vreme zameni, jer više nije pouzdana i predstavlja veliki rizik po normalno snabdevanje grada vodom. Dodatni problem je taj što je cev položena na dubinu od sedam metara i što su havarije u neposrednoj blizini Tamiša.

Radulović je zaključio:

– Nadamo se da naše sugrađanke i naši sugrađani imaju razumevanje za naš rad i napore u cilju da vodosnabdevanje grada bude uredno kao i do sada, jer ekipe „Vodovoda” ulažu svoj maksimum kako bi što pre otklonili havariju za koju sigurno možemo reći da je najveća u poslednjih deset godina.

(Pančevac / S. T.)

