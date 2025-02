VUČIĆ O OBOJENOJ REVOLUCIJI: Ovo nije viđeno na tlu Evrope i izučavaće se mnogo decenija

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić gost je emisije Ćirilica na TV Hepi, a pored njega u studiju gostuju i Milan Knežević, predsednik DNP-a i Milorad Dodik, predsednik Republike Srpske.

Vučić kaže je Srbija danas napravila grešku glasajući za evropsku rezoluciju UN o Ukrajini i zbog toga se izvinio građanima Srbije.

– Izvinjavam se građanima Srbije. Sam snosim krivicu za to jer ne mogu da stignem da ispratim sve, zato što sam valjda i umoran i opterećen – rekao je Vuči i objasnio da je Srbija glasala za evropsku rezoluciju, dok je za američku rezoluciju glasano uzdržano, kao što treba.

Vučić smatra da je isto tako trebalo glasati i za evropsku rezoluciju.

– Nemam koga da krivim osim sebe, jer nisam stigao time da se bavim dovoljno – rekao je on.

Smatra da nema potrebe da se dodvoravamo bilo kojoj sili.

– Nažalost, nismo bili uzdržani. Krivo mi je i žao mi je. Srbija je tri godine izdržala u najtežoj poziciji i situaciju i nastavićemo da se ponašamo na odgovoran način, a ja ću se truditi da radim više i marljivije – kazao je Vučić.

Danas je sasvim jasno kuda se i kako kreće američka politika, ističe da dolazi do tektosnkih promena u svetu koje ni ne razumemo.

– Nekada u 7 dana budu veće promene nego u 10 godina. Delimično je i dalje problem što u Vašingtonu imate Belu kuću i nekoliko ključnih agencija u kojima se razmišlja drugačije – kazao je on i objasnio da nije siguran da je došlo do velikih promena u Stejt departmentu i „dubokoj državi“, ali ukazuje i na promene u Nemačkoj.

– Ogromne promene se dešavaju – rekao je on i ističe da Marin le Pen čeka povoljan momenat za izglasavanje nepoverenja vladi u Francuskoj.

Objašnjava da Rusi i Amerikanci spremaju mnogo veći paket.

Dodik kaže da svaki srpski funkcioner u BiH mora da bude spreman da bude u situaciji u kojoj se on nalazi.

– Ušao je jedan Švabo (Kristijan Šmit) u BiH i rekao da je visoki predstavnik i da donosi odluku da ko ne poštuje njegovu godinu mora u zatvor i da bude politički eliminisan. Onda to muslimani u Sarajevu dočepaju – kazao je Dodik i istakao da su u njegovom slučaju muslimani i tužilac i sudija.

Po zakonodovastvu BiH ne postoji krivično delo za koje njega terete, objašnjava.

– Igra je malo šira. Dolaskom pre tri godine novog osoblja američke ambasade prva stvar je bila da se imovina Republike Srpske oduzme i prebaci na nivo BiH – podseća on.

Ne postoji „evropski put“, već se Evropa bavi centralizacijom BiH, objasnio je Dodik.

– Da je pobedio Bajden i ovi njegovi meni bi ostalo samo da se obesim – kazao je predsednik Republike Srpske.

Dodik kaže da je svedok da nikada nije dobio neku zapovednu priču od predsednika Srbije Aleksadnra Vučića.

– Sećam se kad je bio Boris Tadić, dolazi onaj Borko Stefanović i zovu mene iz Beograda i kažu da je hitno. Našli smo se u kafani u Aleksandrovcu, on ušao sa vrata i rekao da moram… Ja sam mu rekao da se okrene nazad i da ne slušam ni Amerikance kad mi kažu da moram. Brže je otišao nego što je došao. Neću nikog da ponižavam, ali ne može tako – rekao je predsednik Republike Srpske.

Vučić kaže da se na početku sa Dodikom dogovorio da nikada ne sme niko ništa od njih da radi protiv nekoga u Republici Srpskoj ili Srbiji i da moraju da se drže zajedno..

-Da nije bilo sankcija i blokada na Drini drugačija bi bila sudbina krajiškog naroda – rekao je predsednik Srbije.

Dodik kaže da je važno da u Srpskoj znaju da imaju podršku Srbije.

– Moral je pao na najniži nivo kad nam je Beograd uveo sankcije – podseća Dodik na mračno ratno vreme kad je režim Slobodana Miloševića uveo sankcije Republici Srpskoj.

Dodik kaže da funkcioniše sa Vučićem jer je uveren u njegovu sposobnost da vodi Srbiju. Kaže da nisu problem protesti u Srbiji, već su problem blokade.

– Mi više volimo Srbiju nego vi koji živite ovde. Znamo šta je slaba i šta je jača Srbija. Mi to svakog dana osećamo. Slaba Srbija je interes naših neprijatelja – kazao je predsednik Republike Srpske.

Milan Knežević kaže da mu je mnogo lakše nakon Vučićevog izvinjenja o glasanju za evropsku rezoluciju o Ukrajini.

– Mi smo uspeli odmah da se posvađamo sa Rusijom, večeras sa Amerikom i još nam je ostala Kina. Prete i Si Đinpingu, da ne sme da dođe u Crnu Goru – kazao je Knežević o politici zvanine Podgorice.

Kaže da u Crnoj Gori nikad više nisu sahranjivali Vladimira Putina, a on nikad zdraviji. Ipak, ističe da je nešto bolji položaj Srba u Crnoj Gori nego pre 30. avgusta 2020. godine.

Zdravko Krivokapić je odmah posle 30. avgusta zaboravio građane koji su za njega glasali, podseća Knežević.

Vučić se zahvalio Dodiku na lepim rečima o Srbiji.

– Ja sam svedok priče o imovini Republike Srpske. Razgovarao sam sa svima tražeći objašnjenje. Razgovarao sam i sa Šmitom tražeći objašnjenje. Oni su tražili da imam strpljenje i da utičem na predsednika Dodika, a da sam oko imovine u pravu. Kristalno su jasne nadležnosti u Dejtonskom sporazumu. Svi su mi govorili da sam najvećim delom u pravu i samo da se strpimo. Kako je vreme prolazilo, ništa se nije promenilo, samo dodatni pritisci na Republiku Srpsku i predsednika Dodika – rekao je Vučić.

Ističe da izgleda kao da srpski narod ne sme da pomisli čak ni da se duhovno, kulturno ili na bilo koji drugi način objedinjuje, a da Srbija mora da bude ekonomski uništena.

– Uvek hoće da Srbe spuste ispod vode, da ne mogu da dišu. To je stara doktrina i pre Berlinskog kongresa, a naročito posle Berlinskog kongresa – izjavio je predsednik Srbije.

Podseća da u Crnoj Gori sve može, samo srpski ne može da bude službeni jezik, iako je to jezik koji govori relativna većina građana Crne Gore.

– Ako to spomenete, onda postajete „Vučićev agresor“ koji hoće da ne znam šta uradi – rekao je on.

Podseća na reči Gorana Svilanovića da su svi dosovci koji su uzimali pare u Budimpešti znali da Crna Gora mora da ode iz SRJ, da bi Priština mogla da proglasi nezavisnost.

– Zato su oni to radili – rekao je Vučić.

I dalje se nada pozitivnom rešenju (presudi Dodiku) u sredu, ali ne misli da će to zaustaviti pokušaje da se pritišće Milorad Dodik i Republika Srpska.

Preporučio je knjigu „Svi Šahovi ljudi“ Stivena Kinzera o prvoj obojenoj revoluciji u svetu 1953. godine u Iranu. Pučem je sa vlasti svrgnut premijer Irana Mohamed Mosadik.

– To je prva operacija u kojoj je bila uključena CIA, a poveli su je Britanci – rekao je on.

Korišćeni su mediji, iranske agente koje su preuzimali na svoju stranu, kriminalizaciju, dehumanizaciju…

– Uvek je nešto samo povod, a to se priprema godinama. Godinama je vođena kampanja protiv mene. To je stručno rađeno i trebalo je da bude zavšreno pre mesec ili dva. Sad su im male šanse jer smo uspeli da dobro sagledamo kako je vođena obojena revolucija, ko su njeni akteri, ko se krije iza toga. Ovo nije viđeno na tlu Evrope i izučavaće se mnogo decenija – rekao je on i najavio svoj udžbenik o borbi protiv obojene revolucije.

Dodik upozorava da smo stalno u poziciji odbrane. Kaže da stranci ako ne mogu da kontrolišu sve, krenu u obojenu revoluciju.

– Samo kukavice pristaju da budu podanici – rekao je Dodik.

