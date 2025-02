VUČIĆ ISPUNIO OBEĆANJE Izveo roditelje u pečenjaru: Za brata pakujemo kilo bajadera i kiselog kupusa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izveo je tatu Anđelka i majku Angelinu u pečenjaru u Borči, kafanu BSK, poznatu po prasetini i čuvenim bajaderama.

Vučić je prikazao emotivne trenutke koje je proveo sa svojim roditeljima, veoma dragocene, ali i retke s obzirom na sve obaveze koje kao predsednik države ima.

– Evo nas u Borči, kafana BSK, poznata po prasetini, po ovim bajaderama, čuvenim, kod Joce. I došao sam sa majkom i ocem, kako sam i obećao. Ni oni nisu verovali da ću da ispunim to obećanje. Majka moja Angelina, moj otac Anđelko. Mnogo ih volimo, valjda ne ume čovek nikada da kaže. I mi smo Vučići teški kada o tome treba da govorimo. Imamo jednu ozbiljnu raspravu danas, a to je uvek smo se takmičili kao klinci, Andrej i ja, koga više vole. Pa sam ja govorio da majka više voli Andreja, Andrej je govorio obrnuto.“, rekao je, na šta ga je majka prekinula:

– A ne, majka jednako voli decu. Ne, ne, to nemoj da govoriš, to nemoj da govoriš, rekla je majka Angelina.

– Tako to uvek završi, ali nemoj da brineš, mama. Za brata pakujemo kilo bajadera i kiselog kupusa i nosimo u Novi Beograd da može da pojede. A bata i ja… Bata i ja šljivu, majka vodu i to je to. I to je sad kraj, ne znam ni šta bih više rekao. Hvala im, hvala vam na svemu i hvala za ljubav, hvala za sve. Valjda ću i ja umeti to da vratim svojoj deci na takav način, poručio je predsednik tokom ručka sa roditeljima.

Naime, predsednik Vučić ovim je ispunio obećanje da će posvetiti roditeljima više vremena uprkos svim pritiscima s kojima se suočava.

Podsetimo, Vučić je tokom poslednjeg gostovanja u emisiji „Hit tvit“ govorio o sramnim uvredama na račun svoje porodice, koja je u prethodnom periodu bila na meti brutalnih napada, omalovažavanja i dehumanizacije.

Tada se osvrnuo na jezive uvrede, opisavši da je za njegovog oca rečeno da „nije trebalo da se razmnožava“, dodavši da su iste uvrede stizale i na njegov račun.

Прикажи ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Aleksandar Vučić (@buducnostsrbijeav)

Kako je tada rekao, napadi se svode u 3 tačke: prva je negiranje rezultata, druga kriminalizacija, a treća dehumanizacija.

Vučić je, takođe, jednom prilikom izjavio da mu je otac u lošem stanju zbog uvreda koje su stizale na račun predsednika i njegove porodice u prethodnom periodu. Tada je istakao da je svog oca prvi put video skrhanog.

Inače, Vučić je neretko isticao kako gotovo nikada nema dovoljno vremena da posveti ocu i majci.

(Pančevac)

