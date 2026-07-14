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Vodovod: Bez vode ostali potrošači u Ulici Branka Radičevića

09:30

14.07.2026

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Foto: Pixabay

Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je ostala Ulica Branka
Radičevića od Svetozara Miletića do ulice Moše Pijade.
Sanacija havarije je u toku
(Pančevac)

Tagovi

havarija na vodovodnoj mrezi isključenje vode JKP Vodovod i kanalizacija Pančevo voda

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