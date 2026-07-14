Vodovod: Bez vode ostali potrošači u Ulici Branka Radičevića
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je ostala Ulica Branka
Radičevića od Svetozara Miletića do ulice Moše Pijade.
Sanacija havarije je u toku
(Pančevac)
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10:49Petrovdanska beseda u manastiru Karno: Sećanje na 3.267 podrinjskih mučenika i doček ikone Svetog Evgenija
12:43Novo odlaganje suđenja Zoranu Marjanoviću: Tehnički problem zaustavio pregled ključnih snimaka
12:11Iz prvog reda na vojnoj paradi: Vučić u Parizu naglasio da mu je briga o interesima zemlje na prvom mestu
10:49Petrovdanska beseda u manastiru Karno: Sećanje na 3.267 podrinjskih mučenika i doček ikone Svetog Evgenija
Zbog havarije na vodovodnoj mreži bez vode je ostala Ulica Branka
Radičevića od Svetozara Miletića do ulice Moše Pijade.
Sanacija havarije je u toku
(Pančevac)
12:41
14.07.2026
11:00
13.07.2026
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13.07.2026
U toku je period sa niskim koncentracijama polena što i alergičarima daje priliku za boravak u prirodi
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