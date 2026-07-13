Veče pisane reči u Kačarevu: Predstavljeni „Svetionik” i leksikon „Pančevo pamti”

Dom kulture u Kačarevu ponovo je bio središte kulturnog života, okupivši brojne ljubitelje pisane reči na svečanoj promociji devetog broja časopisa „Svetionik” i jedinstvenog leksikona „Pančevo pamti”. Ovaj značajan događaj bio je idealna prilika da se lokalna publika bliže upozna sa plodonosnim radom i novim izdanjima Književnog kluba „Gornji Grad” iz Pančeva, koji već godinama uspešno čuva kulturnu baštinu ovog kraja.

O nastanku časopisa, radu kluba i značaju leksikona govorila je Biljana Vidović, glavna i odgovorna urednica Književnog kluba „Gornji Grad”, a sa njom su se predstavili i Irena Đurić, Milan Martinov i Slađana Arsić, članovi redakcije i autori, čiji su tekstovi objavljeni u najnovijem broju „Svetionika”.

Tokom književne večeri prisutni su imali priliku da čuju odlomke iz objavljenih radova, razgovaraju sa autorima i saznaju više o stvaralaštvu koje okuplja književnike iz Pančeva i okoline.

Direktorka kačarevačkog Doma kulture Veronika Kerekeš Stevanovski navodi da je ovo je bio prvo predstavljanje Književnog kluba „Gornji Grad”.

– Zbog obostrano pozitivnih reakcija nagovestili smo i nastavak saradnje. Prijatna atmosfera i interesovanje publike potvrdili su da ovakvi susreti imaju važnu ulogu u negovanju kulture pisane reči i predstavljanju lokalnog književnog stvaralaštva – ističe direktorka.

Inače, Književni klub „Gornji Grad” osnovan je 2024. godine i za kratko vreme izrastao je u značajan činilac kulturnog života Pančeva.

Klub danas okuplja 16 članova – afirmisanih pesnika i dva slikara, dok omladinska sekcija broji šestoro članova, uz stalno interesovanje novih ljubitelja književnosti.

Već tokom prve godine rada članovi kluba organizovali su čak 62 manifestacije, od kojih je 25 imalo humanitarni karakter, potvrđujući da njihovo delovanje prevazilazi okvire književnog stvaralaštva i doprinosi zajednici.

Kada je reč o izdavačkoj delatnosti, do sada su objavili 13 publikacija, među kojima je devet brojeva časopisa „Svetionik”. Pored toga, svetlost dana ugledale su dve zbirke poezije Daneta Ivaneže, zbirka Milana Martinova, kao i leksikon „Pančevo pamti”, koji donosi priče o devet istaknutih ličnosti iz istorije Pančeva.

Najmlađim čitaocima namenjena je publikacija „Bajke – nagrade za decu”, čime je klub proširio svoj izdavački opus i na dečju književnost.

Ni u 2026. godini tempo rada nije jenjavao, jer je od februara do početka jula realizovano još 36 manifestacija, među kojima osam humanitarnih programa u okviru projekta „Zvuci srca”, posvećenih deci sa smetnjama u razvoju.

Cilj ovih susreta bio je da deca kroz književnost i kreativne radionice dobiju priliku da pokažu svoje talente i budu vidljiviji u zajednici.

Članovi udruženja organizovali su i četiri programa u Gerontološkom centru, želeći da starijim sugrađanima pruže pažnju, toplinu i osećaj da nisu zaboravljeni.

(Pančevac/J. Filipović)

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