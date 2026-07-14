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U Parizu počela vojna parada povodom Dana Francuske, prisustvuje predsednik Vučić

10:28

14.07.2026

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Printscreen/YT

PARIZ – U Parizu je počela tradicionalna vojna parada povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske – Dana pada Bastilje, a paradi prisustvuje i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. 

Paradi prisustvuje veliki broj međunarodnih zvaničnika, šefova država i vlada, a predsednik Srbije prati paradu iz prvog reda, zajedno predstavnicima Kipra, Velike Britanije, Evropske Unije, Finske i Ukrajine.

Printscreen/YTPrintscreen/YT

Prethodno su Vučića na Trgu Konkord dočekali predsednik Vlade Francuske Sebastijan Lekorni, ministar za Evropu i spoljne poslove Žan-Noel Baro, ministarka oružanih snaga Katrin Votran, ministar ekonomije, finansija i industrijskog, energetskog i digitalnog suvereniteta Rolan Leskir i supruga predsednika Francuske Brižit Makron.

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, koji u Parizu prisustvuje vojnoj paradi povodom Nacionalnog praznika Republike Francuske, izjavio je da je velika čast za Srbiju što danas, na ovom nivou, prvi put prisustvujemo obeležavanju Nacionalnog praznika Republike Francuske.

„Zahvalan predsedniku Emanuelu Makronu, koji je ovim pozivom još jednom potvrdio lično prijateljstvo i veliko poštovanje prema Srbiji“, naveo je Vučić na Instagramu.

Istakao je da je njegov posao da uvek i na svakom mestu brine o interesima naše zemlje i da je u Parizu da radi za svoj narod i sve naše građane.

(Tanjug)

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Dan Francuske Makorn Vučić

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