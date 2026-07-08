Jedna osoba povređena u udesu u Skrobari

Zajedno za čistije i lepše Opovo
14:00
08.07.2026
U Skrobari, na raskrsnici prema Crepaji, dogodio se saobraćajni udes u kome je
jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.
U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 31, od čega jedno dete. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.
Kućnih poseta bilo je devet, uglavnom hronični bolesnici.
Intervencije na javnom mestu nije bilo.
(Pančevac)
14:00
08.07.2026
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