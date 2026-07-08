Jedna osoba povređena u udesu u Skrobari

U Skrobari, na raskrsnici prema Crepaji, dogodio se saobraćajni udes u kome je

jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 31, od čega jedno dete. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta bilo je devet, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu nije bilo.

(Pančevac)