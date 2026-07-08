Servisne informacije

Jedna osoba povređena u udesu u Skrobari

10:04

08.07.2026

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Foto: RINA

U Skrobari, na raskrsnici prema Crepaji, dogodio se saobraćajni udes u kome je
jedna osoba povređena. Nakon zbrinjavanja je povređeni prevezen u bolnicu.

U protekla 24 sata u Službi za hitnu medicinsku pomoć Doma zdravlja Pančevo ambulantnih pregleda je bilo 31, od čega jedno dete. Stariji sugrađani su se uglavnom javljali zbog povišenog krvnog pritiska, temperature i bolova različite etiologije, a deca zbog povišene temperature i prehlade.

Kućnih poseta bilo je devet, uglavnom hronični bolesnici.

Intervencije na javnom mestu nije bilo.

(Pančevac)

 

 

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