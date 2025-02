Stočne pijace: Jagnjad 700 dinara, telad 840 dinara po kilogramu

Dominantna otkupna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma dostigla je iznos od 840 dinara po kilogramu u klanicama na području mačvanskog regiona, izveštava STIPS.

Nadalje, ističu kako je rast otkupnih cena tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma SM rase krava za klanje iste rase zabeležen u klanicama na području Loznice. Za bikove je, kažu, trebalo izdvojiti 370 dinara po kilogramu, a za krave za klanje 270 dinara po kilogramu. Tovni bikovi SM rase telesne mase preko 500 kilograma bili su skuplji tokom protekle sedmice na pijaci žive stoke u Kraljevu. Dominirao je iznos od 370 dinara po kilogramu. Protekle je sedmice u klanicma na području Beograda i okolnih mesta zabeležen pad cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma, u odnosu na prethodni period. Naime, dominirao je iznos od 370 dinara za kilogram, uz prosečnu ponudu i tražnju.

– Dominantna cena teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 550 dinara po kilogramu na pijaci žive stoke u Požarevcu. Za tovnu junad telesne mase od 350 do 480 kilograma terbalo je izdvojiti 500 dinara za kilogram, dok je dominantna cena krava za klanje SM rase iznosila 220 dinara po kilogramu – stoji u izveštaju.

Otkupna cena muške teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma iznosila je 725 dinara za kilogram, dok su ženska grla iste rase klaničari sa područja moravičkog regiona plaćali 700 dinara za kilogram. Za otkupljenu tovnu junad telesne mase preko 480 kilograma odgajivači su protekle sedmice dobijali 340 dinara za kilogram, dok je kod tovnnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma dominirao iznos od 350 dinara za kilogram.

Pad otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentirana je u klanicama na području jablaničkog regiona, pošto je dominirao iznos od 280 dinara za kilogram. Došlo je do pada i otkupne cene tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma u istom periodu. Obim ponude i otkupa bili su prosečni.

Na pijaci žive stoke bile su jeftinije iste kategorije svinja, pa je kod prasadi dominirao iznos od 300 dinara za kilogram, a kod tovljenika 200 dinara za kilogram.

Prema podacima STIPS iz Kragujevca, protekle su sedmice na stočnoj pijaci u ovom gradu bile skuplje obe kategorije tovnih svinja, jer je cena varirala od 180 do 200 dinara za kilogram i krmače za klanje koje su se prodavale za 160 dinara po kilogramu. Otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma bila je niža u odnosu na prethodni period u klanicama na području Beograda, jer je dominirao iznos od 160 dinara za kilogram. Klanice sa područja južnobanatskog regiona, takođe, su po nižim cenama otkupljivale prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma, jer je dominirao iznos od 370 dinara za kilogram. Za razliku od njih, viša je bila otkupna cena tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma, jer jedominirao iznos od 190 dinara za kilogram. Rast otkupne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma zabeležen je u klanicama na području južnobačkog regiona, pošto je dominirao iznos od 380 dinara za kilogram.

Cena jagnjadi dostigla iznos od 700 dinara za kilogram

Dominantna otkupna cena jagnjadi dostigla iznos od 700 dinara za kilogram u klanicama na području mačvanskog regiona, što ukazuje na rast u odnosu na prethodni period. Ponuda je bila dobra, a otkup na prosečnom nivou. Otkupna cena jagnjadi bila je viša u sedmici za nama i u klanicama napodručju podunavskog regiona, pošto je dominirao iznos od 40 dinara po kilogramu. Obim otkupljenih grla bio je prosečan.

Na stočnoj pijaci u Smederevu došlo je do pada dominantne cene jagnjadi na 520 dinara za kilogram i ovaca na 240 dinara za kilogram.

Loznička pijaca imala je jeftiniju jagnjad u sedmici za nama u odnosu na prethodni period, pošto je dominirao iznos od 530 dinara za kilogram. Za razliku od njih ovce su bile skuplje, jer su se najčešće prodavale po ceni od 240 dinara po kilogramu. Ponuda jagnjdi i ovaca bila je dosta slaba. Pad cene jaradi zabeležen je proetkle sedmice na pijaci žive stoke u Vranju. Najčešće su se mogla pazariti za 450 dinara po kilogramu. Obim ponude bio je na nivou od prethodne sedmice, piše „Blic Biznis“.

Na stočnoj pijaci u Kragujevcu evidentiran je pad cene ovaca u odnosu na prethodni period, jer se prodaja najčešće odvijala za 180 dinara.

Protekle je sedmice zabeležen rast prodajne cene ovnova za preiplod napijaci žive stoke u Kraljevu. Naime, najčešće su se mogli pazariti za 29.250 dinara po grlu. Obim prodaje bio je slab – zaključeno je.

(Biznis.Blic)

