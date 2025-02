Humanost na delu: Učenici Mašinske škole donirali krv

U Pančevu je u Mašinskoj školi održana redovna omladinska akcija dobrovoljnog davanja krvi u kojoj su svoju humanost kroz ovaj čin mogli da iskažu punoletni đaci, dok je tokom dana održana još jedna vanredna akcija u prostorijama CK u Pančevu.

U Mašinskoj školi Pančevo održana je redovna omladinska akcija dobrovoljnog davanja krvi. Akciju su organizovali Crveni krst Pančevo i Zavod za transfuziju krvi Vojvodina. Ovog puta odazvalo se 15 učenika koji su na taj način omogućili da ova dragocena tečnost bude upotrebljena u humane svrhe.

Na gradskim akcijama u Pančevu u januaru je prikupljeno 317 jedinica krvi, što je za 51 jedinicu više u odnosu na januar prošle godine. I pored toga bolničke banke krvi iskazuju dodatne potrebe zdravstvenog sistema pa je tokom istog dana održana i vanredna akcija koja je sprovedena u prostorijama CK u Pančevu od 13 do 17 sati.

Redovne akcije dobrovoljnog davanja krvi sprovode se u prostorijama Crvenog krsta Pančevo, na adresi Žarka Zrenjanina 15, i to svake srede u mesecu, od 9 do 12 časova. Izuzetak je poslednja sreda u mesecu, kada akcija traje od 13 do 17 sati. Podršku humanitarnoj akciji mogu pružiti svi zdravi građani, starosti od 18 do 65 godina.

(Pannčevac/RTV Pančevo/Jelena Vasilčin)

