Krivična prijava protiv pančevačke firme, neovlašćeno emitovala kablovsku televiziju

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, podneli su Posebnom odelјenju za borbu protiv visokotehnološkog kriminala Višeg javnog tužilaštva u Beogradu krivične prijave protiv pravnih lica „Network manager“ d.o.o. Pančevo i „Speed net” d.o.o. Ugrinovci, kao i protiv odgovornih lica u pravnom licu V. P. (1971) i V. B. (1981), zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćeno iskorišćavanje autorskog dela ili predmeta srodnog prava, pošto su u dužem vremenskom periodu neovlašćeno pružali usluge kablovske televizije, navodi se u saopštenju.

Policijski službenici su u koordinaciji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu, postupajući po naredbama Višeg suda u Beogradu, izvršili pretres poslovnih prostorija navedenih privrednih društava i pronašli dokaze koji ukazuju na nezakonito reemitovanje televizijskog sadržaja i neovlašćeno pružanje usluga kablovske televizije, čime su oštećeni nosioci autorskih i srodnih prava.

Ministarstvo unutrašnjih poslova nastaviće rad na otkrivanju i suzbijanju ovih vidova visokotehnološkog kriminala, sa akcentom na zaštitu autorskih i srodnih prava i sprečavanje nelegalnog emitovanja medijskih sadržaja,stoji u saopštenju.

(MUP Srbije)