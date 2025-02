GRAD PANČEVO: Raspisan konkurs za medije

Počev od danas mediji, koji nameravaju da za informisanje građana Pančeva od javnog značaja eventualno dobiju novac iz gradskog budžeta, imaju rok od mesec dana, to jest do 28. marta, da se prijave na Konkurs za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja u oblasti javnog informisanja u 2025. godini.

I ovaj put, kao i prošle godine, iz pančevačke gradske kase medijima za projekte pripada 4.200.000, što je deset puta manje, nego što je bilo predviđeno 2023. Nisu se u odnosu na prošlu godinu izmenile ni propozicije kada je reč o rasponu suma za koje se može konkurisati: najmanja je 50.000, a najveća 1.000.000 dinara.

Mogu da se prijavljuju i mediji van Pančeva ako, kako stoji u Konkursu, dokažu da je sadržaj njihovog projekta od značaja za javno informisanje Pančevaca. Štampa, internet mediji i radio stanice moraju da obezbede 20 odsto sopstvenih sredstava od vrednosti celog projekta, dok na teret televizija pada polovina troškova.

Prijave samo preko JIS-a Promena od ove godine je što se na sve konkurse za medije, od republičkog, preko pokrajinskog, do gradskog ili opštinskog nivoa, mora konkurisati isključivo preko Jedinstvenog informacionog sistema za sprovođenje i praćenje sufinansiranja projekata u oblasti javnog informisanja (JIS) na sajtu Ministarstva informisanja i telekomunikacija. Mediji su imali rok da u toku januara prijave ljude koji su ovlašćeni da šalju konkursnu dokumentaciju.

Novina od prošle godine, koja je za pohvalu, je ta što se projekat može sprovoditi u roku od godinu dana od kada bude objavljena odluka o dodeli sredstava, jer pre toga ceo posao se morao završiti do kraja kalendarske godine što je, zbog relativno kasnog raspisivanja i odlučivanja na konkursima za informisanje, medijima ostavljalo rok od samo četiri ili pet meseci da projekat i sprovedu u delo.

Po propozicijama konkursa za informisanje u celoj Srbiji ne bi trebalo da se finansiraju projekti koji podrazumevaju redovno informisanje i praćenje svakodenvnih događaja. U pančevačkom konkursu, pored opštih kriterijuma, stoji da će se posebno ceniti to da li je medijski sadržaj od značaja za život i rad građana na teritoriji grada Pančeva, zatim aktuelnost teme i dostupnost većem broju korisnika, doprinos u očuvanju srpskog nacionalnog i kulturnog identiteta i jezika, kao i u očuvanju nacionalnog i kulturnog identiteta nacionalnih manjina koje žive na teritoriji grada Pančeva i doprinos predloženog projekta unapređenju i ravnopravnosti položaja osetljivih i marginalnih društvenih grupa.

Odluka o raspodeli sredstava biće doneta u roku od 90 dana od dana zaključenja Konkursa, što znači da bi to trebalo da bude do 28. maja. O tome ko će dobiti novac odlučivaće, kako stoji u Konkursu, tročlana Komisija. Potencijalni članovi imaju rok od 20 dana, počev od danas, to jest do 20. marta, da se prijave, takođe preko Jedinstvenog informacionog sistema.

Detaljnije informacije naći ćete na stranici Grada Pančeva namenjenoj konkursima i javnim pozivima.

Prošlogodišnji rezultati gradskog konkursa za medije Od 4.200.000 dinara koliko je Grad Pančevo dodeljivao u 2024. godini, 1.000.000 dinara pripalo je listu „Pančevac“ za multijezički dodatak, 900.000 „Start presu“ za serijal tekstova „Uspešne žene Pančeva“,a Starčevačke novine za „Informisanje u našoj lokalnoj zajednici“ i Udruženje „Pančevački omladinski centar“ za projekat „Najbolje iz Pančeva 2024.“ Dobili su po 700.000, „013 info“ za „Umetnički puls Pančeva“ 500.000, „Endless Summer production“ iz Beograda za projekat koji se zvao „Pančevo u fokusu“ 250.000 i „Globalmedia“ za „Investicije u Pančevu za bolji kvalitet života građana“ 150.000 dinara.

