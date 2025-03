Vučić: Dolaze još teža vremena zbog svađe SAD i EU, mi ćemo razvijati svoju zemlju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić, u okviru posete Borskom i Zaječarskom okrugu, došao je danas u Negotin gde razgovara sa građanima.

Vučić je u Negotinu, tokom razgovora sa građanima u Domu kulture, u okviru posete Zaječarskom i Borskom okrugu, kazao da je ponosan što im se Srbija našla na meti i dodao da naša zemlja nije prva gde se ovako nešto dešava, već da postoje slučajevi širom sveta.

Odgovarajući na pitanje Dragana Đorđevića iz Radujevaca kod Negotina kada će se situacija rešiti, odnosno kada će protesti prestati i da li država ima mehanizam da zaustavi te proteste, Vučić je kazao da sada imaju već značajan pad podrške i da im ponestaje strpljenja te da očekuje radikalizaciju posle koje bi trebalo da se završi.

Đorđević je naveo da je građanima dosta maltretiranja ističući da manjina maltretira većinu i dodao da predsednik Vučić ima svu podršku da uradi šta god da smatra da treba kako bi se napokon zaustavili protesti. Vučić je naveo da se na protestu u Knjaževcu okupi negde oko 1.950 ljudi od kojih je 700 došlo u koloni sa strane, još oko 300 logistika, odnosno negde oko hiljadu njih je iz Knjaževca.

Nakon što je Đorđević postavio pitanje, u hali je zavladao muk jer su svi čekali na odgovor predsednika. Vučić je jasno poručio svima šta očekuje nadalje.

– Ne interesuje me ko su ljudi sa strane, to dođe organizovano, pa dođe, ali kada je reč o ljudima sa lokala, to su uvek ljudi iz opozicionih političkih partija, lideri. Pitao sam ima li mnogo uglednih ljudi, a ovde na istoku Srbije dobio sam odgovor da nije bilo mnogo uglednih ljudi, već ljudi koji žele da se dočepaju vlasti po svaku cenu koristeći neke druge. Ta priču sa studentima i đacima nije se prvi put u Srbiji dogodila. Našli smo istu priču sa prelaznim ekspertskim vladama, studentima, takođe organizovano spolja, takođe obojena revolucija, već dogodila u Bangladešu. I oni bi od Srbije da naprave Bangladeš – naveo je Vučić. Kako je dodao, pola godine nakon što su bili protesti formirali su neku studentsku partiju i Bangladeš će da unište na taj način.

– Ali, to tako izgleda kada neko spolja vodi politiku i kada neko spolja odlučuje – ocenio je Vučić.

On je podsetio da je pre dva dana američki predsednik Donald Tramp pohapsio sve one koji su u američkom Kongresu na Kapitol Hilu protestovali zato što su izgubili posao u USAID-u, američkoj agenciji koja je mnogo para, kako dodaje, potrošila u Srbiji ulažući u različite projekte, ali ponajviše u sprovođenje obojene revolucije. Predsednik je dodao da su koristili na protestu iste simbole – krvave ruke i dodao da je to najbolji dokaz o čemu se radi.

– Mislite li stvarno da su oni to videli u Beogradu ili Tirani ili će biti da su Beograd i Tirana dobili nalog iz Vašingtona da te simbole koriste? Ne postoji bolji i jasniji dokaz o čemu se radi. I tako su uništavali zemlje, tako su uništavali slobodarske države decenijama. Prvi put su to izveli u Iranu 1953. godine – kazao je.

Vučić je dodao da su to radili širom sveta svuda gde im se nisu svideli i gde im nisu bili dovoljno poslušni vladari. Navodeći da oni koji protestuju u Srbiji sada imaju već značajan pad podrške, Vučić je kazao da moraju da se okupljaju iz cele zemlje i da od toga prave velike događaje.

– Naprave da nema ni jednog mesta u hotelima, hostelima, kako u Nišu, tako i u Kragujevcu – naveo je Vučić.

Ističe da sledi radikalizacija, jer kada dođe do pada podrške, onda mora da se ide u ekstremizaciju.

– I onda morate da uradite pogrešne stvari, da napadate ljude koji drugačije misle, da idete u tobožnje osvajanje institucija i sve druge protivzakonite stvari koje ste inače osmislili – rekao je Vučić.

Navodeći da im ponestaje strpljenja, Vučić je kazao da jedina stvar koja može da bude pozitivna u svemu tome što je jako loše, jeste da to urade što pre kako bi se što pre i završilo.

– Nekih 500.000 ljudi u ovoj zemlji živi taj život potpuno van realnosti, misli da je moguće da se živi bez rada, bez znanja, da je moguće da se živi samo na tome što ćete biti profesionalni demonstranti i ništa više od toga. Nije moguće. A to da nam u školama deca ne uče, ne čitaju knjige, ne pišu u svoje sveske, nego moraju da rade ono što im kažu nastavnici koji imaju političke ambicije ili njihovi roditelji, to je nešto što moramo da prevaziđemo i moraćemo vrlo brzo to da prevaziđemo – kazao je.

Poručio je da ne postoji nikakav razlog ni za paniku, ni za strah, ali da postoji za zabrinutost jer su razorili ekonomiju u prva dva meseca ove godine.

– Trebalo je da budemo vodeća ekonomija po stopi rasta ove godine u celoj Evropi, to će biti sada teško, gotovo nemoguće, imajući u vidu kako su namerno i smišljeno razarali zemlju u prethodna dva meseca. Oni bi da vrate Srbiju u prošlost, u ono što smo imali između 2000. i 2012. kada su nam nestajale sve fabrike, nestajala radna mesta. Naše je da se borimo – naveo je. Ukazujući da mu je drago što u tom delu Srbije ima ljudi koji se vraćaju u zemlju iz inostranstva, Vučić je naglasio da nam je najveći problem što nemamo dece.

(Pančevac)

