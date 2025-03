Čekaonice pune dece Dr Simić: Ne treba ih odmah dovoditi

Lepo vreme početkom marta izazvao je i povećan broj obolele dece od respiratornih oboljenja, ali ni stariji nisu ostali imuni.

Stevica Simić, načelnik dečije pedijatrije Doma zdravlja u Pančevu kaže da su čekaonice pune i na školskom i predškolskom odeljenju, ali da je to i očekivano za ovo doba godine.

– Povećan je broj pacijenata sa povišenom temperaturom od 38 do 40 stepeni. U pitanju su infekcije respiratornih puteva i neophodno je mirovanje i lečenje od 3 do 7 dana. Deca mogu biti i pored visoke temperature dobrog opšteg stanja, a to znači da kad se obori temperaturada je dete raspoloženo i da uzima redovno obroke. Važno je znati da ne treba dete odmah dovoditi kod lekara, već treba sačekati nekoliko dana i kod kuće obarati temperaturu i deci davati što više tečnosti. Naravno sve to zavisi i od uzrasta pacijenta i od kliničke slike i ako se zdravstveno stanje ne popravi, treba dete dovesti kod lekara na pregled, kaže dr Simić.

Lekari kažu da nema efikasne zaštite zdravlja u ovom periodu od respiratornih infekcija.

– Teško je zaštiti decu u ovo vreme, pogotovu onu koja veći deo vremena provode u kolektivu, kao na primer u vrtiću gde virus kruži. Zato te prostorije treba što češće provetravati, ali i decu što više izvoditi u šetnje na svež vazduh, zaključio je dr Stevica Simić, načelnik pedijatrije u Domu zdravlja.

(Pančevac/G.J.)

DOM ZDRAVLJA: Veliko interesovanje građana za Savetovalište za dijabet

DOM ZDRAVLJA: U toku preventivni pregledi za odvikavanje od cigareta