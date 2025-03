IVANOVO: Povećan broj pacijenta zbog respiratornih infekcija i povišene temperature

Povećan je broj pacijenta i u ambulanti Ivanovo zbog respiratornih infekcija. Takođe, pogoršanje bolesti imaju i pacijenti koji imaju hipertenziju.

Respiratorne infekcije su učestale tokom zime i pogađaju kako decu i mlađu populaciju, tako i hronične bolesnike. Slična situacija je i u ambulanti Ivanovo, a najčešće se javljaju pacijeti zbog pogoršanja hroničnh bolesti i simptoma koji su slični gripu, rekla je za RTV Pančevo dr Biljana Bubalo Brajković.

-Situacija trenutno u Ivanovu- ima pacijenata koji se češće javljaju zbog respiratornih infekcija i temperature i jedan broj pacijenta dobije i promene na plućima, kao bronhitis i pneumonije. Takođe, ima dosta reakcija koje su vezane za krvni pritisak .Često se javljaju pacijenti koji imaju hronične bolesti već dugo. Pacijenti koji su na antihipertenzivnoj terapiji zbog oscilacija koje su česte u vremenu i taj pritisak ume često da varira, rekla je dr Bubalo Brajković.

Sezona sezonskog gripa je u toku, a ima i dosta respiratornih infekcija koje su praćene povišenom temperaturom i učestalim kašljem što zahteva detaljnu dijagnostiku.

– Temperature umeju da variraju od blage 37.5 do visoke i do 40C. Obično se pacijenti uplaše kada ta temperatura traje više dana, pa prestaje i opet se pojavi i uporedo se javi kašalj, to je alarm da treba uraditi detaljniju dijagnostiku. Laboratoriju, rendgen pluća ili češću kontrolu. Baš , ima puno pacijenta koji se žale na kašalj , to su napadi kašlja, puno kašlju, a zdravi su. Obično je suv, produktivni kašalj, uprkos svim suplentima koje dajemo i biljnim preparatima traje i po dva meseca i prođe sam od sebe, kaže dr Bubalo Brajković.

Pored terapije i dodatne dijagnostike kako bi se utvrdilo da nije došlo do komplikacija kao što je bronhitis ili upala pluća, potrebno je i mirovanje da se organizam odmori i izbori sa virusima.

(Pančevac/RTV Pančevo)

